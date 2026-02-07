Ομάδες

GBL, Πανιώνιος - Μύκονος 87-76: «Ανάσα» παραμονής για Ιστορικό
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 07 Φεβρουαρίου 2026, 18:41
BASKET LEAGUE / Μύκονος / Πανιώνιος

GBL, Πανιώνιος - Μύκονος 87-76: «Ανάσα» παραμονής για Ιστορικό

Αέρας παραμονής φύσηξε στη Γλυφάδα για τον Πανιώνιο. Η ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς επικράτησε της Μυκόνου με 87-76, κάλυψε και τη διαφορά του πρώτου αγώνα (-9) και έκανε αποφασιστικό βήμα για την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία.

Οι «κυανέρυθροι» εμφανίστηκαν απόλυτα συγκεντρωμένοι σε ένα κομβικό παιχνίδι, επέβαλαν τον ρυθμό τους και με όπλο την κυριαρχία στη ρακέτα πήραν μια νίκη με πολλαπλή αξία. Το σύνολο του Μάρκοβιτς βελτίωσε το ρεκόρ του στο 5-12 και αποσπάστηκε δύο νίκες από την τελευταία θέση, την ώρα που η Μύκονος υποχώρησε στο 7-9.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Ιστορικό ήταν ο Νέιτ Ουότσον, ο οποίος πραγματοποίησε την κορυφαία του εμφάνιση με τη φανέλα του Πανιωνίου. Ο Αμερικανός σέντερ κυριάρχησε και στις δύο πλευρές του παρκέ, τελειώνοντας το ματς με 22 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10/13 δίποντα. Καθοριστική ήταν και η συνεισφορά του Μπράντον Τέιλορ, που ήρθε από τον πάγκο για να προσφέρει 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Κρούζερ με 19 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Από πλευράς Μυκόνου, πρώτοι σκόρερ ήταν οι Χέσον και Άπλμπι με 17 πόντους έκαστος, με τον Μουρ να ακολουθεί με 11. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Βασίλη Μάντζαρη στον δημιουργικό τομέα, καταγράφοντας 7 ασίστ, μαζί με 3 πόντους και 3 ριμπάουντ, χωρίς ωστόσο να αποδειχθεί αρκετή για να αλλάξει την έκβαση της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 38-37, 64-58, 87-76.

Πανιώνιος (Νέναντ Μάρκοβιτς): Γουάτσον 22, Λέμον 5, Τόμασον 7, Κρούζερ 19 (3), Γκίκας, Τέιλορ 17 (2) , Τσαλμπούρης 3, Οικονομόπουλος, Λιούις 7, Γκοντίκας, Πατρίκις, Νικολαϊδης 7 (2).

Μύκονος (Βαγγέλης Ζιάγκος): Απλμπι 17 (4), Μουρ 11 (1), Ρέι 8, Καββαδάς, Γερομιχαλός, Σκουλίδας 7, Μπίλλης 5, Μάντζαρης 3, Χέσον 17 (3), Μπριγκς 5, Γκάμπλ 3.



