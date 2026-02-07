ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός 1-4: Τα γκολ του θριάμβου των Αγρινιωτών και τα highlights του αγώνα

Eurokinissi Sports

Τέλος στο αρνητικό σερί των έξι ηττών στη Super League έβαλε ο Παναιτωλικός, επικρατώντας 4-1 της ΑΕΛ Novibet και παίρνοντας πολύτιμο τρίποντο στη μάχη της παραμονής.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, την ώρα που έβαλε ξανά σε περιπέτειες τους Θεσσαλούς, οι οποίοι πριν το ματς μετρούσαν τρεις σερί νίκες και πέντε αγωνιστικές αήττητοι.

Οι Αγρινιώτες αιφνιδίασαν από νωρίς, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 2΄ με κεφαλιά του Μπάτζι μετά από σέντρα του Ρόσα. Παρά τη χαμένη ευκαιρία της ΑΕΛ στο 19΄ με τον Πέρες, ο Παναιτωλικός βρήκε και δεύτερο γκολ στο 23΄ με δυνατό σουτ του Εστεμπάν. Οι «βυσσινί» μείωσαν στο 31΄ με τον Γκάρατε, όμως στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου ο Ρόσα «έγραψε» το 3-1.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε, με τον Παναιτωλικό να ελέγχει το παιχνίδι και να «σφραγίζει» τη νίκη στο 73΄, όταν ο Σμυρλής διαμόρφωσε το τελικό 4-1.

