ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός 1-4: Τα γκολ του θριάμβου των Αγρινιωτών και τα highlights του αγώνα
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 07 Φεβρουαρίου 2026, 19:22
SUPER LEAGUE / Α.Ε. Λάρισας / Παναιτωλικός

Τέλος στο αρνητικό σερί των έξι ηττών στη Super League έβαλε ο Παναιτωλικός, επικρατώντας 4-1 της ΑΕΛ Novibet και παίρνοντας πολύτιμο τρίποντο στη μάχη της παραμονής.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, την ώρα που έβαλε ξανά σε περιπέτειες τους Θεσσαλούς, οι οποίοι πριν το ματς μετρούσαν τρεις σερί νίκες και πέντε αγωνιστικές αήττητοι.

Οι Αγρινιώτες αιφνιδίασαν από νωρίς, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 2΄ με κεφαλιά του Μπάτζι μετά από σέντρα του Ρόσα. Παρά τη χαμένη ευκαιρία της ΑΕΛ στο 19΄ με τον Πέρες, ο Παναιτωλικός βρήκε και δεύτερο γκολ στο 23΄ με δυνατό σουτ του Εστεμπάν. Οι «βυσσινί» μείωσαν στο 31΄ με τον Γκάρατε, όμως στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου ο Ρόσα «έγραψε» το 3-1.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε, με τον Παναιτωλικό να ελέγχει το παιχνίδι και να «σφραγίζει» τη νίκη στο 73΄, όταν ο Σμυρλής διαμόρφωσε το τελικό 4-1.

Δείτε τα γκολ και τα highlights του αγώνα

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΕΛ-Παναιτωλικός | Το 0-1 με τον Μπάτζι!

ΑΕΛ-Παναιτωλικός | Το 0-2 με φοβερό γκολ του Εστέμπαν!

ΑΕΛ-Παναιτωλικός | Το 1-2 με τον Γκαράτε μετά το δοκάρι του Φακούντο Πέρεζ!

ΑΕΛ-Παναιτωλικός | Το 1-3 με τον Φάρλει Ρόσα!

ΑΕΛ-Παναιτωλικός | Το 1-4 με τον Σμυρλή!

ΑΕΛ-Παναιτωλικός 1-4 | HL



