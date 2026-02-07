Αστέρας AKTOR - Βόλος 2-0: Έδειξε… σφυγμό με Μπαρτόλο

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Ο Αστέρας AKTOR επέστρεψε στις νίκες έπειτα από πέντε διαδοχικές ήττες – τρεις εξ αυτών με τον Μίλαν Ράσταβατς στον πάγκο – επικρατώντας με 2-0 του Βόλου στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι της 20ής αγωνιστικής της Super League.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χουλιάν Μπαρτόλο, ο οποίος σκόραρε δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο (62’ πέν., 76’), οι Αρκάδες πήραν πολύτιμη βαθμολογική ανάσα, την ώρα που ο Βόλος γνώρισε την πέμπτη συνεχόμενη ήττα του, αποτέλεσμα που φέρνει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση τον Χουάν Φεράντο.

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή της αναμέτρησης καταγράφηκε στο 21’, όταν μετά από κόρνερ και διαδοχικές κεφαλιές των Ιβάνοφ και Κετού η μπάλα κατέληξε άουτ. Λίγο πριν την ανάπαυλα, ο Μπαρτόλο δημιούργησε ξανά, με τον Μουνιόθ να σημαδεύει το εξωτερικό μέρος του δοκαριού με δυνατό σουτ.

Στο δεύτερο μέρος ο Αστέρας ανέβασε στροφές και στο 57’ κέρδισε πέναλτι, σε φάση που εξετάστηκε από το VAR, με τον Μπαρτόλο να ευστοχεί από τα έντεκα βήματα στο 62’. Ο Αργεντινός «χτύπησε» ξανά στο 76’, πλασάροντας ιδανικά μέσα από την περιοχή για το τελικό 2-0, δίνοντας πρόωρο τέλος στην αναμέτρηση.

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Κίτρινες: Ιβάνοφ - Μπουζούκης, Φορτούνα, Τριανταφύλλου

Αστέρας AKTOR (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Σιλά, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Γιαμπλόνσκι (90' Τζανδάρης), Μουνιόθ (80' Τσίκο), Κετού, Μπαρτόλο (90' Γκονζάλες), Μίτροβιτς (46' Καλτσάς), Οκό (72' Τζοακίνι).

Βόλος ΝΠΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου (77' Τσοκάνης), Σόρια, Φορτούνα (61' Αμπάντα), Μπουζούκης (61' Κόμπα), Γρόσδης, Τζόκα (77' Ουρτάδο), Γκονζάλες (61' Μακνί), Λάμπρου.