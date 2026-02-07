Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, Μεντιλίμπαρ: «Σκληρό και δύσκολο παιχνίδι - Μεγάλη καριέρα ο Μπενίτεθ»

Eurokinissi Sports

Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παλέψει πολύ για να κερδίσει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπως τόνισε ο Βάσκος κόουτς.

Δηλώσεις στην Cosmote TV παραχώρησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενόψει του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, την Κυριακή (8/2, 21:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», μιλώντας τόσο για την ιδιαίτερη φόρτιση των ημερών λόγω της τραγωδίας της Θύρας 7 όσο και για το μεγάλο παιχνίδι, ενώ αναφέρθηκε με σεβασμό και στον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στο συναισθηματικό βάρος της επετείου, τονίζοντας πως μόνο όταν βρεθεί κάποιος στο χώρο μπορεί να αντιληφθεί το μέγεθος της τραγωδίας και τη δυσκολία της ημέρας για ολόκληρο τον σύλλογο, τις οικογένειες των θυμάτων και τον κόσμο, δηλώνοντας βαθιά συγκινημένος.

Αναφερόμενος στο ντέρμπι, υπογράμμισε πως τέτοιου είδους παιχνίδια δεν επηρεάζονται από τη βαθμολογική θέση των ομάδων, χαρακτηρίζοντάς το σκληρό και απαιτητικό, με τον Ολυμπιακό να χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για τη νίκη.

Συγκεκριμένα, ο Βάσκος κόουτς μίλησε για:

Την τραγωδία της Θύρας 7: «Δεν μπορείς να το καταλάβεις αν δεν έρθεις εδώ. Μπορεί να σου έχουν μιλήσει, να έχεις ακούσει, να έχεις διαβάσει πράγματα για αυτή την τραγωδία, όμως μόνο όταν είσαι εδώ μπορείς να νοιώσεις πόσο δύσκολη είναι αυτή η μέρα για ολόκληρο τον σύλλογο, για τους συγγενείς των νεκρών και για τους φιλάθλους. Είναι μια σκληρή μέρα γιατί ερχόμαστε εδώ κάθε χρόνο για να τιμήσουμε τα παιδιά που έφυγαν. Πραγματικά νιώθω συγκινημένος».

Το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: «Σε αυτά τα παιχνίδια δεν έχει καμία σημασία σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ομάδες. Δεν έχει καμία σχέση η θέση σου στο βαθμολογία ή οτιδήποτε άλλο. Περιμένω ένα παιχνίδι σκληρό και δύσκολο. Δεν έχει σημασία αν εμείς είμαστε πρώτοι και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πιο χαμηλά στην βαθμολογία. Το παιχνίδι θα είναι δύσκολο και θα πρέπει να παλέψουμε πάρα πολύ για να το κερδίσουμε».

Τον Ράφα Μπενίτεθ: «Παρόλο που είμαστε συμπατριώτες δεν θυμάμαι να έχουμε αναμετρηθεί ποτέ γιατί όταν ο Ράφα προπονούσε στην πρώτη κατηγορία εγώ ήμουν σε μικρότερες κατηγορίες και μετά αυτός έφυγε για διεθνή καριέρα. Είναι ένας προπονητής με πολύ μεγάλη καριέρα. Αυτός βρίσκεται πιο πολύ καιρό στο εξωτερικό, όμως εγώ βρίσκομαι πιο πολύ καιρό στην Ελλάδα. Έτσι την Κυριακή θα αναμετρηθούν ένας προπονητής πολύ πιο παλιός στην Ελλάδα με έναν προπονητή πολύ πιο παλιό στην Ευρώπη».

Το αν επηρεάζει τα πλάνα του το γεγονός πως ο αντίπαλος αλλάζει συχνά προσέγγιση: «Όχι, γιατί δεν μας αφορά καθόλου το πώς παίζει ο αντίπαλος. Σίγουρα θα κοιτάξουμε κάποιες μικρές λεπτομέρειες όταν βγει η ενδεκάδα του, ωστόσο με όλο τον σεβασμό αυτό που μας αφορά περισσότερο είναι το πώς παίζουμε εμείς και πως θα παρουσιαστούμε εμείς στο παιχνίδι».