ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια στο ντέρμπι με τον Άρη
Onsports Team 07 Φεβρουαρίου 2026, 20:50
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια στο ντέρμπι με τον Άρη

Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Ράζβαν Λουτσέσκου για το μεγάλο παιχνίδι της Θεσσαλονίκης, δεν υπολογίζεται ο νεαρός μεσοεπιθετικός σε ακόμη ένα ματς.

Με προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία, ολοκλήρωσε τη δουλειά για το ντέρμπι με τον Άρη η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος» είναι έτοιμος για τον μεγάλο αγώνα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (Κυριακή 8/2, 19:00).

Το πρόγραμμα περιλάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, δίτερμα και ειδικές ασκήσεις για τις στατικές φάσεις, ενώ -όπως συνηθίζεται- ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή.

Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν υπολογίζει στον Γιάννη Κωνσταντέλια που έκανε θεραπεία. Επίσης, εκτός είναι και οι Δημήτρης Χατσίδης και Λούκα Ιβανούσετς.



