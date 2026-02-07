Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Σλούκα και Ναν κόντρα στην Καρδίτσα

Onsports Team

Ο αρχηγός των «πράσινων» έμεινε εκτός για να προφυλαχθεί, ενώ στην Θεσσαλική πόλη δεν ταξίδεψε ο Αμερικανός γκαρντ.

Για την 18η αγωνιστική της GBL, ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενείται από την Καρδίτσα. Οι «πράσινοι» στο κυριακάτικο ματς που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλική πόλη, δεν θα έχουν τους Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν.

Ο αρχηγός των «πράσινων» έχει μια ενόχληση στο δεξί χέρι. Γι’ αυτό έπαιξε με δεμένο χέρι κόντρα στην Παρτιζάν. Παρέμεινε στην Αθήνα για να προστατευτεί και να κάνει θεραπεία,

Εκτός παραμένει και ο Κέντρικ Ναν λόγω των γνωστών ενοχλήσεων στην ποδοκνημική. Κανονικά στην αποστολή ο Τζέριαν Γκραντ.

Φυσικά πέρα από Σλούκα και Ναν, δεν υπολογίζεται για το ματς ο Ματίας Λεσόρ και ο Μάριους Γκριγκόνις που είναι εκτός ρόστερ στο ελληνικό πρωτάθλημα.