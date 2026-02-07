Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αστέρας AKTOR - Βόλος 2-0: Τα γκολ της νίκης των Αρκάδων και τα highlights
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 07 Φεβρουαρίου 2026, 20:54
SUPER LEAGUE / Αστέρας Τρίπολης

Αστέρας AKTOR - Βόλος 2-0: Τα γκολ της νίκης των Αρκάδων και τα highlights

Ο Αστέρας AKTOR επέστρεψε στις νίκες μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες, επικρατώντας με 2-0 του Βόλου στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», για τη 20ή αγωνιστική της Super League.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χουλιάν Μπαρτόλο, που σκόραρε δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο (62’ πέν., 76’), οι Αρκάδες πήραν πολύτιμη βαθμολογική ανάσα.

Αντίθετα, ο Βόλος γνώρισε την πέμπτη διαδοχική ήττα του, αποτέλεσμα που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη θέση του Χουάν Φεράντο στον πάγκο της ομάδας.

Δείτε τα γκολ και τα highlights του αγώνα

Αστέρας-Βόλος | Πέναλτι με VAR για τον Αστέρα, το 1-0 με τον Μπαρτόλο!

Αστέρας-Βόλος | Το 2-0 με τον Μπαρτόλο!

Αστέρας-Βόλος 2-0 | HL



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1: «Χρυσή» αλλαγή ο Ουκάκι και σπουδαίο «διπλό» οι Περιστεριώτες
12 λεπτά πριν Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1: «Χρυσή» αλλαγή ο Ουκάκι και σπουδαίο «διπλό» οι Περιστεριώτες
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, Μεντιλίμπαρ: «Σκληρό και δύσκολο παιχνίδι - Μεγάλη καριέρα ο Μπενίτεθ»
33 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, Μεντιλίμπαρ: «Σκληρό και δύσκολο παιχνίδι - Μεγάλη καριέρα ο Μπενίτεθ»
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Σλούκα και Ναν κόντρα στην Καρδίτσα
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Σλούκα και Ναν κόντρα στην Καρδίτσα
SUPER LEAGUE
Αστέρας AKTOR - Βόλος 2-0: Τα γκολ της νίκης των Αρκάδων και τα highlights
1 ώρα πριν Αστέρας AKTOR - Βόλος 2-0: Τα γκολ της νίκης των Αρκάδων και τα highlights
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved