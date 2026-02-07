Αστέρας AKTOR - Βόλος 2-0: Τα γκολ της νίκης των Αρκάδων και τα highlights

Eurokinissi Sports

Ο Αστέρας AKTOR επέστρεψε στις νίκες μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες, επικρατώντας με 2-0 του Βόλου στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», για τη 20ή αγωνιστική της Super League.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χουλιάν Μπαρτόλο, που σκόραρε δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο (62’ πέν., 76’), οι Αρκάδες πήραν πολύτιμη βαθμολογική ανάσα.

Αντίθετα, ο Βόλος γνώρισε την πέμπτη διαδοχική ήττα του, αποτέλεσμα που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη θέση του Χουάν Φεράντο στον πάγκο της ομάδας.

