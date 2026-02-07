Στίβος: Δεύτερος αγώνας της Στεφανίδη στις ΗΠΑ

Onsports Team

Τη δεύτερη εμφάνισή της μετά την γέννηση του γιού της πραγματοποίησε η Κατερίνα Στεφανίδη στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Λίνκολν της Νεμπράσκα. Η Ολυμπιονίκης του 2016 στο άλμα επί κοντώ πέρασε τα 4.08, όχι όμως και τα 4.23 και κατέλαβε την 7η θέση. Η Στεφανίδη βρίσκεται σε μια φάση όπου προσπαθεί να αποκτήσει ξανά την αίσθηση του κονταριού και να βρει αγωνιστικό ρυθμό.

Σε άλλους αγώνες στις ΗΠΑ με συμμετοχές αθλητών και αθλητριών μας που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια, ξεχώρισαν τα 2.18 του Αντρέα Μίτα στο ύψος (Τέξας), το 4.06 της Αμαλίας Φλώρου-Δημητριάδη στο επί κοντώ (Πενσιλβάνια), τα 56.92 της Κατερίνας Νατσιοπούλου στα 400 μ. (Γκέινσβιλ), τα 17.45 του Δημήτρη Αντωνάτου στη σφαίρα (Άιοουα) και το 6.96 του Μύρωνα Ρεθυμνιωτάκη στα 60 μέτρα (Μόσκοου).