Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Greek Basketball League: Δύσκολα το Μαρούσι η ΑΕΚ, πήρε και τη διαφορά το Περιστέρι
Onsports Team 07 Φεβρουαρίου 2026, 20:37
BASKET LEAGUE

Greek Basketball League: Δύσκολα το Μαρούσι η ΑΕΚ, πήρε και τη διαφορά το Περιστέρι

Η ομάδα των δυτικών προαστίων επικράτησε του Ηρακλή 92-74, ενώ η ΑΕΚ «λύγισε» το Μαρούσι με 83-74.

Στο «Ανδρέας Παπανδρέου» το Περιστέρι επιβλήθηκε του Ηρακλή με 92-74, καλύπτοντας την διαφορά ήττας του πρώτου γύρου. Η ομάδα των δυτικών προαστίων και ο «γηραιός» ισοβαθμούν με ρεκόρ 7-9.

Το ματς κρίθηκε στην τρίτη περίοδο όταν η ομάδα του Ξανθόπουλου ξέφυγε στη διαφορά. Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για τους γηπεδούχους ήταν οι Τζέικ Φαν Τούμπεργκεν (28π. 4ρ.) και Δημήτρης Κακλαμανάκης (17π. 6ρ.). Για τον Ηρακλή ξεχώρισαν οι Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν (15π. 6ασ.) και Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ (20π. 7ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 21-13, 42-33, 67-49, 92-74

Στα Λιόσια η ΑΕΚ επικράτησε 83-74 του μαχητικού Αμαρουσίου. Με την άμυνα που έπαιξε η Ένωση στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, να κάνει τη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα.

Ο Μπάρτλεϊ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ ο Γκρέι είχε 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Για τους ηττημένους, ξεχώρισε ο Ουίλαιμς με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Μέικον μέτρησε 15 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 37-41, 54-59, 83-74

GREEK BASKETBALL LEAGUE – 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κολοσσός Ρόδου-ΠΑΟΚ 78-90

Πανιώνιος-Μύκονος 87-76

ΑΕΚ-Μαρούσι 83-74

Περιστέρι-Ηρακλής 92-74

Ολυμπιακός-Προμηθέας Π. (8/2, 13:00)

Καρδίτσα-Παναθηναϊκός AKTOR (8/2, 16:00)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 32

Παναθηναϊκός 30

ΑΕΚ 28

ΠΑΟΚ 26 -15αγ.

Άρης 23 -15αγ.

Μύκονος 23

Ηρακλής 23

Περιστέρι 23

Πανιώνιος 22 -17αγ.

Προμηθέας Π. 21 -15αγ.

Κολοσσός Ρ. 21 -17αγ.

Καρδίτσα 20

Mαρούσι 20 -17αγ.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1: «Χρυσή» αλλαγή ο Ουκάκι και σπουδαίο «διπλό» οι Περιστεριώτες
11 λεπτά πριν Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1: «Χρυσή» αλλαγή ο Ουκάκι και σπουδαίο «διπλό» οι Περιστεριώτες
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, Μεντιλίμπαρ: «Σκληρό και δύσκολο παιχνίδι - Μεγάλη καριέρα ο Μπενίτεθ»
32 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, Μεντιλίμπαρ: «Σκληρό και δύσκολο παιχνίδι - Μεγάλη καριέρα ο Μπενίτεθ»
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Σλούκα και Ναν κόντρα στην Καρδίτσα
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Σλούκα και Ναν κόντρα στην Καρδίτσα
SUPER LEAGUE
Αστέρας AKTOR - Βόλος 2-0: Τα γκολ της νίκης των Αρκάδων και τα highlights
1 ώρα πριν Αστέρας AKTOR - Βόλος 2-0: Τα γκολ της νίκης των Αρκάδων και τα highlights
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved