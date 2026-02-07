Παντελίδης: «Φοράμε αυτή τη φανέλα για να “παλεύουμε” κάθε παιχνίδι»

Onsports Team

Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού μίλησε για τη δύσκολη σειρά αγώνων και κυρίως το ντέρμπι αιωνίων με τον Ολυμπιακό που βρίσκει τους «πράσινους» να μην είναι στην καλύτερη κατάστασή τους.

Η «μητέρα όλων των μαχών» στον ελληνικό αθλητισμό, θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό (8/2) με τις δύο ομάδες να έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες πορείες. Παρ’ όλα αυτά, ο Παύλος Παντελίδης τόνισε στην Cosmote TV πως τη φανέλα των «πράσινων» όσοι τη φορούν το κάνουν για να «παλεύουν» κάθε ματς και πάντα για τη νίκη.

Αναλυτικά:

-Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για εσάς από την άποψη ότι είχατε να διαχειριστείτε τον πρώτο αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο, τώρα έχετε μπροστά σας το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα και ακολουθεί ο δεύτερος ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ. Πόσο δύσκολο λοιπόν είναι για έναν ποδοσφαιριστή να προλαβαίνει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να ετοιμάζεται κυρίως ψυχολογικά για τέτοια παιχνίδια;

«Σίγουρα είναι μια εβδομάδα “φωτιά”, με τον ΠΑΟΚ εντός και με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Για εμάς είναι τρία πολύ σημαντικά παιχνίδια, τα οποία ως Παναθηναϊκός πρέπει να τα παλέψεις και να τα κερδίσεις. Αυτή είναι η δουλειά μας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ότι μας ζητηθεί , όπως το να παίξουμε σε τρία πολύ απαιτητικά παιχνίδια. Ο καθ’ ένας στην ομάδα είναι έτοιμος γι’ αυτά τα ματς».

-O Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που βρίσκεται σε καλή κατάσταση το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Έχει έναν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού τον οποίο προφανώς και γνωρίζετε. Ποιος θα είναι λοιπόν ο τρόπος αντιμετώπισης αυτής της συγκεκριμένης φιλοσοφίας;

«Όλοι ξέρουμε πως ο Ολυμπιακός φέτος είναι μια πολύ καλή ομάδα, το δείχνει και στην Ευρώπη που έχει κάνει καλή πορεία. Εμείς έχουμε το πλάνο μας για το πως θα αντιμετωπίσουμε την ομάδα αυτή και πιστεύω πως θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

-Η ομάδα στα τελευταία παιχνίδια αντιμετωπίζει δυσκολίες κυρίως σε δύο πράγματα. Το ένα είναι το αμυντικό της transition, το πόσο εύκολα δηλαδή δέχεται φάσεις μετά από ένα κλέψιμο αντιπάλου και το δεύτερο η έλλειψη δημιουργίας. Με ποιος τρόπους προσπαθείτε να βελτιώσετε κυρίως αυτά τα δύο μειονεκτήματα;

«Μέσα από την προπόνηση ο προπονητής μας και όλοι οι συμπαίκτες μου προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα προβλήματα μας, αλλά και να ενισχύσουμε παράλληλα αυτά στα οποία είμαστε καλοί. Σίγουρα πρέπει να διορθώσουμε πολλά πράγματα και πιστεύω ότι με τον καιρό θα βελτιωθούν όλα».

-Είσαι από τους παίκτες που προσφάτως έπαιξες σε αυτό το γήπεδο και σκόραρες σ’ αυτό το γήπεδο στο ματς της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό. Φαντάζεσαι να κάνεις κάτι αντίστοιχο και σ’ ένα ντέρμπι; Στο κλασικό ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος;

«Όλοι θέλουν να παίξουν αυτούς τους αγώνες, θεωρώ πως είναι το ντέρμπι της Ελλάδας, το βλέπει όλη η χώρα. Ο κάθε ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος να παίζει τέτοια ματς. Σίγουρα το γεγονός πως έχω σκοράρει σ’ αυτό το γήπεδο, αλλά και στο προηγούμενο ματς με τον Ολυμπιακό με γεμίζει σκέψεις. Μακάρι να τριτώσει το καλό και να βοηθήσω την ομάδα μου που το έχει ανάγκη».

-Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει και βρίσκεται μέσα σε τρεις διοργανώσεις, αλλά στο πρωτάθλημα έχει μείνει πίσω. Τι θεωρείς πως θα πρέπει να κάνει η ομάδα από εδώ και στο εξής προκειμένου και να βελτιώσει την αγωνιστική της εικόνα, αλλά και να καταφέρει έως ένα βαθμό να εκπληρώσει κάποιους από τους στόχους που έχουν τεθεί εσχάτως;

«Επειδή είμαστε Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει διοργάνωση που δεν παλεύεις. Είμαστε σε τρεις διοργανώσεις, μέσα – έξω, πόσο κοντά είμαστε, πρέπει να προσπαθήσουμε μέχρι να εξαντλήσουμε τη τελευταία πιθανότητα. Γι’ αυτό φοράμε αυτή τη φανέλα, να παλεύουμε κάθε παιχνίδι. Τις πιθανότητες που έχουμε στο Κύπελλο, ότι πιθανότητες έχουμε για καλύτερη θέση στο πρωτάθλημα, όποιες πιθανότητες έχουμε στην Ευρώπη πρέπει να τις διεκδικήσουμε και να τις εξαντλήσουμε».