ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός 1-4: «Διπλό» παραμονής με τεσσάρα για τα «καναρίνια»

Τέλος σ’ ένα αρνητικό σερί έξι ηττών στην Super League έβαλε ο Παναιτωλικός επικρατώντας 4-1 της ΑΕΛ Novibet και πήρε ένα μεγάλο «τρίποντο» στη «μάχη» της παραμονής.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου πήρε μια τεράστια βαθμολογική ανάσα και ταυτόχρονα έβαλε ξανά σε δύσκολη θέση τη θεσσαλική ομάδα, η οποία πριν τη σέντρα μετρούσε τρεις συνεχόμενες νίκες και πέντε αγωνιστικές αήττητη, δείχνοντας να απομακρύνεται από τη ζώνη του κινδύνου.

Ο Παναιτωλικός μπήκε δυνατά στο ματς και αιφνιδίασε, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό, όταν ο Μπάτζι νίκησε με κεφαλιά την άμυνα της ΑΕΛ έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Ρόσα. Στη συνέχεια, το παιχνίδι σημαδεύτηκε από δύο αναγκαστικές αλλαγές, μία για κάθε ομάδα, λόγω των τραυματισμών των Σουρλή και Μαυρία.

Οι «βυσσινί» πλησίασαν στην ισοφάριση στο 19’ με το άστοχο πλασέ του Πέρες, όμως αντί για το 1-1 ήρθε το δεύτερο γκολ των φιλοξενούμενων. Στο 23’, ο Εστεμπάν, που είχε περάσει νωρίτερα στη θέση του τραυματία Μαυρία, εξαπέλυσε δυνατό αριστερό σουτ και έγραψε το 2-0

Η ΑΕΛ έβγαλε αντίδραση στο 31’, μειώνοντας σε 2-1, με τον Γκάρατε να σκοράρει σε κενή εστία, μετά το σουτ του Πέρες που σταμάτησε στο δοκάρι του Κουτσερένκο. Παρά την πίεση των γηπεδούχων για την ισοφάριση, ο Παναιτωλικός βρήκε και τρίτο γκολ σε κομβικό σημείο, καθώς στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ο Ρόσα πλάσαρε εύστοχα για το 3-1.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με την ΑΕΛ να προσπαθεί να επιστρέψει στο ματς, αλλά τον Παναιτωλικό να διαχειρίζεται σωστά το προβάδισμά του. Οι προσπάθειες του Σίστο, που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τους «βυσσινί», δεν άλλαξαν την εικόνα, και στο 73’, έπειτα από γρήγορη αντεπίθεση, ο Σμυρλής διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, «σφραγίζοντας» μια νίκη τεράστιας σημασίας για την ομάδα του Αγρινίου.

Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Παντελάκης, Μπατουμπινσικά, Σάγκαλ, Σουρλής - Ρόσα, Μανρίκε

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Ολαφσον, Παντελάκης (46’ Σίστο), Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά, Σουρλής (12’ λ.τρ. Ναόρ), Πέρες (61’ Μούργος), Γκαράτε (61’ Πασάς), Σάγκαλ, Τούπτα (78’ Ενγκόι).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (16’ λ.τρ. Εστεμπάν), Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Σατσιάς, Μάτσαν (81’ Μπρέγκου), Λομπάτο (67’ Αλεξιτς), Ρόσα (46’ Σμυρλής), Μπάτζι (81’ Γκαρσία).