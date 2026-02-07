Ομάδες

Άρης – ΠΑΟΚ: Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μανόλο Χιμένεθ
Onsports Team 07 Φεβρουαρίου 2026, 18:57
SUPER LEAGUE / Άρης

Άρης – ΠΑΟΚ: Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μανόλο Χιμένεθ

Με τον Θοδωρή Καρυπίδη και οπαδούς να δίνουν το παρών στην προπόνηση, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν οι παίκτες του Άρη, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (8/2, 19:00), στο πλαίσιο της 20ής Αγωνιστικής της Super League.

Βροντερό «παρών» έδωσαν και οπαδοί της ομάδας, που ήθελαν να εμψυχώσουν τους παίκτες του Μανόλο Χιμένεθ ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης. Παράλληλα, στο «Δασυγένειο» ήταν και ο Θόδωρος Καρυπίδης. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ τόνισε στους παίκτες τη σπουδαιότητα της αναμέτρησης κόντρα στους «ασπρόμαυρους».

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Μανόλο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή. Δεδομένα παραμένουν εκτός οι Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος, Πέδρο Άλβαρο και Γκαμπριέλ Μισεουί που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού και συνέχισαν τα προγράμματά τους.



