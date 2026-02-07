Άρης – ΠΑΟΚ: Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μανόλο Χιμένεθ

Onsports Team

Με τον Θοδωρή Καρυπίδη και οπαδούς να δίνουν το παρών στην προπόνηση, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν οι παίκτες του Άρη, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (8/2, 19:00), στο πλαίσιο της 20ής Αγωνιστικής της Super League.

Βροντερό «παρών» έδωσαν και οπαδοί της ομάδας, που ήθελαν να εμψυχώσουν τους παίκτες του Μανόλο Χιμένεθ ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης. Παράλληλα, στο «Δασυγένειο» ήταν και ο Θόδωρος Καρυπίδης. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ τόνισε στους παίκτες τη σπουδαιότητα της αναμέτρησης κόντρα στους «ασπρόμαυρους».

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Μανόλο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή. Δεδομένα παραμένουν εκτός οι Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος, Πέδρο Άλβαρο και Γκαμπριέλ Μισεουί που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού και συνέχισαν τα προγράμματά τους.