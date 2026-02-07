Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με Ελ Κααμπί στο ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» - Ποιοι έμειναν εκτός
EUROKINISSI
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 07 Φεβρουαρίου 2026, 17:31
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με Ελ Κααμπί στο ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» - Ποιοι έμειναν εκτός

Το «παρών» στο ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός θα δώσει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, εν αντιθέσει με τους Λορένζο Πιρόλα, Αντρέ Λουίζ και Μπρούνο Ονιεμαέτσι.

Στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το «αιώνιο» ντέρμπι της Κυριακής (08/02) τέθηκε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός επιθετικός πήρε τις απαραίτητες «ανάσες» στα προηγούμενα παιχνίδια, ενώ παράλληλα ξεπέρασε και τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν τις προηγούμενες ημέρες και φώναξε «παρών» για το ντέρμπι.

Αντίθετα, εκτός για ένα ακόμα ματς έμεινε ο Λορένζο Πιρόλα, αφού δεν είναι καθ’ όλα έτοιμος για να αγωνιστεί, ενώ ακόμα «κόπηκαν» από την αποστολή οι Αντρέ Λουίζ και Μπρούνο Ονιεμαέτσι.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League Κ19: «Διπλό» του Παναθηναϊκού στου Ρέντη κόντρα στον Ολυμπιακό
27 λεπτά πριν Super League Κ19: «Διπλό» του Παναθηναϊκού στου Ρέντη κόντρα στον Ολυμπιακό
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με Ελ Κααμπί στο ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» - Ποιοι έμειναν εκτός
42 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με Ελ Κααμπί στο ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» - Ποιοι έμειναν εκτός
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Τέταρτη σερί νίκη για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Κάρικ
1 ώρα πριν Premier League: Τέταρτη σερί νίκη για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Κάρικ
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Κατήγγειλε επίσημα τον Μπαρτζώκα στη EuroLeague
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Κατήγγειλε επίσημα τον Μπαρτζώκα στη EuroLeague
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved