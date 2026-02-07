Greek Basketball League: Πέρασε από τη Ρόδο ο ΠΑΟΚ

Onsports Team

Ο «δικέφαλος» επικράτησε στην έδρα του Κολοσσού με 90-78, παρά τα προβλήματα που είχε με τις απουσίες των Μπέβερλι και Κόνιαρη.

Οι απουσίες των πλέι μέικερ (Μπέβερλι-Κόνιαρη), δεν πτόησαν τον ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος» πέρασε νικηφόρα από τη Ρόδο, επικρατώντας 90-78 του Κολοσσού. Έχοντας για μεγάλα «όπλα» την ευστοχία στο τρίποντο και την άμυνα.

Ο Κλίβελαντ Μέλβιν ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 20 πόντους. Από κοντά οι Μουρ (17π., 7 ριμπάουντ), Χουγκάζ (15 π., 6 ριμπάουντ), Άλεν (13 π., 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και τον Ταϊρί με 11 πόντους και 12 ασίστ. Ο τελευταίος μάλιστα έπαιξε πλέι μέικερ.

Για τον Κολοσσό ξεχώρισε ο Μακ με 17 πόντους και ο Γκαλβανίνι με 16π. Έτσι ο ΠΑΟΚ έχει πλέον ρεκόρ 11-4, ενώ οι ροδίτες υποχώρησαν στο 4-13.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 36-44, 59-65, 78-90

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Άρης Λυκογιάννης): Ραντλ 16 (2), Μακ 19 (1), Νίκολς 6, Γκαλβανίνι 16, Άκιν 13, Κένεντι 3 (1), Καράμπελας, Κολοβέρος, Πετρόπουλος, Χρυσικόπουλος 3 (1), Κουρουπάκης 2.

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 20 (4), Ταϊρί 11 (3), Περσίδης 5 (1), Μουρ 17, Ντίμσα 6 (2), Άλεν 13 (1), Χουγκάζ 15 (2), Ομορούγι 2, Ζάρας 1, Φίλλιος.