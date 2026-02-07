Ομάδες

Euroleague: «Σύννεφα» στη σχέση του Ιτούδη με τον Μίτσιτς στη Χάποελ Τελ Αβίβ
INTIME SPORTS
Onsports Team 07 Φεβρουαρίου 2026, 15:52
EUROLEAGUE / Χάποελ Τελ Αβίβ

Euroleague: «Σύννεφα» στη σχέση του Ιτούδη με τον Μίτσιτς στη Χάποελ Τελ Αβίβ

Σύννεφα στη σχέση του Βασίλιε Μίσιτς με τον Δημήτρη Ιτούδη και το προπονητικό επιτελείο της Χάποελ Τελ Αβίβ αποκαλύπτουν ισραηλινά ΜΜΕ.

Η ομάδα του Τελ Αβίβ περνά περίοδο αγωνιστικής κρίσης, μετρώντας τέσσερις διαδοχικές ήττες στην Euroleague, με τα ΜΜΕ του Ισραήλ να κάνουν λόγο για εσωτερικές εντάσεις.

Συγκεκριμένα, το «Sport 5» αναφέρει ότι στη Χάποελ δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης της ποιότητας του πιο ακριβοπληρωμένου παίκτη της Ευρώπης, ωστόσο υπάρχει προβληματισμός για την έως τώρα παρουσία του στη διοργάνωση, όπου μετρά 11,5 πόντους και 4,2 ασίστ ανά αγώνα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Σέρβος γκαρντ είχε σοβαρές διαφωνίες με το προπονητικό επιτελείο, με την ένταση να είναι εμφανής τις τελευταίες εβδομάδες και να εκτιμάται ότι ενδέχεται να επηρεάζει και την απόδοσή του.



