ΠΑΟΚ: Εξώδικο της ΚΑΕ στον ΑΣ - «Αφαιρέστε με δικές σας δαπάνες το cube από το κλειστό»!

Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ ζήτησε τις προηγούμενες ημέρες επίσημη απάντηση αναφορικά με τις οφειλές που φέρονται να υπάρχουν από την πλευρά Μυστακίδη.

Ούτε ο ίδιος ο Τέλης Μυστακίδης ούτε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ απάντησαν στο σχετικό αίτημα, ωστόσο με εξώδικο που απεστάλη προς τον ΑΣ ΠΑΟΚ τίθεται ζήτημα ασφάλειας λόγω της τοποθέτησης του cube στο γήπεδο. Στο έγγραφο ζητείται η άμεση απομάκρυνσή του, με το επιχείρημα ότι δεν πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο εξώδικο, ο ηλεκτρονικός πίνακας τοποθετήθηκε το περασμένο καλοκαίρι χωρίς να έχει προηγηθεί μελέτη στατικής επάρκειας και χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Παράλληλα, ζητείται η αφαίρεσή του με δαπάνες του ΑΣ ΠΑΟΚ και του Θανάση Χατζόπουλου. Μάλιστα, απευθυνόμενη στις δύο πλευρές, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι «θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οτιδήποτε συμβεί», ενώ γίνεται λόγος και για επιπλέον εκκρεμότητες στο γήπεδο, οι οποίες αφορούν ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας.

Η επιστολή του ΑΣ ΠΑΟΚ, η οποία έφερε την... απάντηση του Σαββάτου (07/02), στάλθηκε στις 3 Φεβρουαρίου και ζητούσε την εκπλήρωση τριών υποθέσεων. Αναλυτικά: