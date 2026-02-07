ΠΑΟΚ: Εξώδικο της ΚΑΕ στον ΑΣ - «Αφαιρέστε με δικές σας δαπάνες το cube από το κλειστό»!
Η αντιπαράθεση μεταξύ του ΑΣ ΠΑΟΚ και του Τέλη Μυστακίδη συνεχίζεται.
Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ ζήτησε τις προηγούμενες ημέρες επίσημη απάντηση αναφορικά με τις οφειλές που φέρονται να υπάρχουν από την πλευρά Μυστακίδη.
Ούτε ο ίδιος ο Τέλης Μυστακίδης ούτε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ απάντησαν στο σχετικό αίτημα, ωστόσο με εξώδικο που απεστάλη προς τον ΑΣ ΠΑΟΚ τίθεται ζήτημα ασφάλειας λόγω της τοποθέτησης του cube στο γήπεδο. Στο έγγραφο ζητείται η άμεση απομάκρυνσή του, με το επιχείρημα ότι δεν πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο εξώδικο, ο ηλεκτρονικός πίνακας τοποθετήθηκε το περασμένο καλοκαίρι χωρίς να έχει προηγηθεί μελέτη στατικής επάρκειας και χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Παράλληλα, ζητείται η αφαίρεσή του με δαπάνες του ΑΣ ΠΑΟΚ και του Θανάση Χατζόπουλου. Μάλιστα, απευθυνόμενη στις δύο πλευρές, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι «θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οτιδήποτε συμβεί», ενώ γίνεται λόγος και για επιπλέον εκκρεμότητες στο γήπεδο, οι οποίες αφορούν ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας.
Η επιστολή του ΑΣ ΠΑΟΚ, η οποία έφερε την... απάντηση του Σαββάτου (07/02), στάλθηκε στις 3 Φεβρουαρίου και ζητούσε την εκπλήρωση τριών υποθέσεων. Αναλυτικά:
- Οικονομική οφειλή: Ο ΑΣ υπενθυμίζει ότι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου η ΚΑΕ όφειλε να έχει εξοφλήσει ποσό 112.000 ευρώ. Πρόκειται για παλαιό χρέος της ΚΑΕ προς τον ΑΣ, το οποίο έχει αναγνωριστεί από τη νέα διοίκηση και σύμφωνα με την τελευταία συμφωνία έπρεπε να καταβληθεί έως τις 15/1.
- Επίσημη συμφωνία για όνομα και γήπεδο: Ο ΑΣ ζητά από τον Μυστακίδη να προχωρήσει στην υπογραφή της τυπικής συμφωνίας για τη χρήση του ονόματος και του PAOK Sports Arena, διαδικασία που θεωρείται τυπική σε αντίστοιχες περιπτώσεις, αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
- Συμβόλαιο Τζέντρικ: Υπενθυμίζεται επίσης η δέσμευση του Μυστακίδη να καλύψει το συμβόλαιο του βολεϊμπολίστα Τζέντρικ, το οποίο ανέρχεται περίπου στις 120.000 ευρώ.