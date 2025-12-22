Παναθηναϊκός AKTOR: Έφτασε στο Κάουνας η αποστολή

Επί λιθουανικού εδάφους βρίσκεται από το απόγευμα της Δευτέρας (22/12) η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR.

Αποστολή στο Κάουνας

Στον τελικό… προορισμό τους έφτασαν οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν, οι οποίοι την Τρίτη (23/12) αντιμετωπίζουν την Ζαλγκίρις για την 18η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Euroleague.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού έφτασε στο Κάουνας το απόγευμα της Δευτέρας (22/13) αφού πρώτα είχε κάνει μία προπόνηση στην Αθήνα. Απών από το παιχνίδι θα είναι ο Κώστας Σλούκας, λόγω τραυματισμού.

Αμέσως μόλις το «τριφύλλι» προσγειώθηκε στην πόλη της Λιθουανίας, ήρθε… αντιμέτωπο με έντονο κρύο, αφού η θερμοκρασία αγγίζει τους 3 βαθμούς Κελσίου και την Τρίτη (23/12) το θερμόμετρο αναμένεται να… πέσει ακόμα περισσότερο.