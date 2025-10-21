Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Super League 2: Το πρόγραμμα της αγωνιστικής με ντέρμπι Ηρακλής – Νίκη Βόλου, Πανιώνιος – Καλαμάτα
INTIME SPORTS
Onsports team 21 Οκτωβρίου 2025, 22:13
SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Το πρόγραμμα της αγωνιστικής με ντέρμπι Ηρακλής – Νίκη Βόλου, Πανιώνιος – Καλαμάτα

Δείτε το πρόγραμμα και τις μεταδόσεις της 7ης αγωνιστικής της Super League 2, η οποία περιλαμβάνει δύο ντέρμπι κορυφής. Ο λόγος για τα Ηρακλής – Νίκη Βόλου, Πανιώνιος – Καλαμάτα.

Με μεγάλο ενδιαφέρον συνεχίζεται το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο διεξάγεται η 7η αγωνιστική της Super League 2, η περιλαμβάνει δύο σπουδαίες αναμετρήσεις. Το Σάββατο (25/10), ο Ηρακλής υποδέχεται τη Νίκη Βόλου, ενώ την επόμενη ημέρα ο Πανιώνιος φιλοξενεί την Καλαμάτα.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στη Super League 2

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

  • 14:00 ΠΟΤ Ηρακλής – Νίκη Βόλου ACTION 24
  • 14:00 Αστέρας Β’ AKTOR – ΠΑΣ Γιάννινα
  • 15:00 Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

  • 15:00 Μακεδονικός – Καμπανιακός
  • 15:00 ΠΑΟΚ Β’ – Νέστος Χρυσούπολης

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

  1. ΠΟΤ Ηρακλής 16
  2. Νίκη Βόλου 15
  3. Αναγέννηση Καρδίτσας 13
  4. Αστέρας AKTOR Β΄ 11
  5. Νέστος Χρυσούπολης 7
  6. Καβάλα 5
  7. Μακεδονικός 5
  8. ΠΑΟΚ Β' 4
  9. ΠΑΣ Γιάννινα 4
  10. Καμπανιακός 4

Β' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

  • 15:00 Ηλιούπολη – Χανιά
  • 15:00 Παναργειακός – Athens Kallithea FC
  • 15:00 Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

  • 14:00 Πανιώνιος – Καλαμάτα ACTION 24
  • 15:00 Μαρκό – Ολυμπιακός Β’

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

  1. Καλαμάτα ΠΣ 16
  2. Πανιώνιος 14
  3. Ολυμπιακός Β' 13
  4. Athens Kallithea 9
  5. ΓΣ Μαρκό 9
  6. Ελλάς Σύρου 8
  7. Αιγάλεω 5
  8. Χανιά 3
  9. Παναργειακός 3
  10. Ηλιούπολη 1


Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Πέιν: «Η Κουτάισι είναι ομάδα που δεν μπορείς να υποτιμήσεις, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας»
14 λεπτά πριν Πέιν: «Η Κουτάισι είναι ομάδα που δεν μπορείς να υποτιμήσεις, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας»
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Το πρόγραμμα της αγωνιστικής με ντέρμπι Ηρακλής – Νίκη Βόλου, Πανιώνιος – Καλαμάτα
1 ώρα πριν Super League 2: Το πρόγραμμα της αγωνιστικής με ντέρμπι Ηρακλής – Νίκη Βόλου, Πανιώνιος – Καλαμάτα
CHAMPIONS LEAGUE
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: «Ερυθρόλευκη» κατάρρευση μετά το «δώρο» στους «μπλαουγκράνα»
2 ώρες πριν Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: «Ερυθρόλευκη» κατάρρευση μετά το «δώρο» στους «μπλαουγκράνα»
CHAMPIONS LEAGUE
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Διαστάσεις θριάμβου με χατ τρικ του Φερμίν
2 ώρες πριν Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Διαστάσεις θριάμβου με χατ τρικ του Φερμίν
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved