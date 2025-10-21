Super League 2: Το πρόγραμμα της αγωνιστικής με ντέρμπι Ηρακλής – Νίκη Βόλου, Πανιώνιος – Καλαμάτα

INTIME SPORTS

Onsports team

Δείτε το πρόγραμμα και τις μεταδόσεις της 7ης αγωνιστικής της Super League 2, η οποία περιλαμβάνει δύο ντέρμπι κορυφής. Ο λόγος για τα Ηρακλής – Νίκη Βόλου, Πανιώνιος – Καλαμάτα.

Με μεγάλο ενδιαφέρον συνεχίζεται το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο διεξάγεται η 7η αγωνιστική της Super League 2, η περιλαμβάνει δύο σπουδαίες αναμετρήσεις. Το Σάββατο (25/10), ο Ηρακλής υποδέχεται τη Νίκη Βόλου, ενώ την επόμενη ημέρα ο Πανιώνιος φιλοξενεί την Καλαμάτα.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στη Super League 2

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

14:00 ΠΟΤ Ηρακλής – Νίκη Βόλου ACTION 24

14:00 Αστέρας Β’ AKTOR – ΠΑΣ Γιάννινα

15:00 Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

15:00 Μακεδονικός – Καμπανιακός

15:00 ΠΑΟΚ Β’ – Νέστος Χρυσούπολης

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

ΠΟΤ Ηρακλής 16 Νίκη Βόλου 15 Αναγέννηση Καρδίτσας 13 Αστέρας AKTOR Β΄ 11 Νέστος Χρυσούπολης 7 Καβάλα 5 Μακεδονικός 5 ΠΑΟΚ Β' 4 ΠΑΣ Γιάννινα 4 Καμπανιακός 4

Β' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

15:00 Ηλιούπολη – Χανιά

15:00 Παναργειακός – Athens Kallithea FC

15:00 Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

14:00 Πανιώνιος – Καλαμάτα ACTION 24

15:00 Μαρκό – Ολυμπιακός Β’

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)