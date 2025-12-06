Παναιτωλικός: Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Μιγκέλ Λουίς
Ρήξη χιαστού για τον παίκτη της ομάδας του Αγρινίου, θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.
Οι χειρότεροι φόβοι των ανθρώπων του Παναιτωλικού επιβεβαιώθηκαν, καθώς η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Μιγκέλ Λουίς μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο στο 58ο λεπτό του αγώνα Κυπέλλου με τον Ηρακλή, «έδειξε» πως υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της εφετινής σεζόν.
Ο Πορτογάλος μέσος, που είχε 11 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ φέτος σε όλες τις διοργανώσεις, είναι ο τρίτος παίκτης της αγρινιώτικης ομάδας που υπέστη ρήξη χιαστού την εφετινή σεζόν μετά τους Δαυίδ Γαλιατσάτο και Χρήστο Εσκετζή.