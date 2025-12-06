Ομάδες

Παναιτωλικός: Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Μιγκέλ Λουίς
Onsports Team 06 Δεκεμβρίου 2025, 07:37
SUPER LEAGUE

Ρήξη χιαστού για τον παίκτη της ομάδας του Αγρινίου, θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.

Οι χειρότεροι φόβοι των ανθρώπων του Παναιτωλικού επιβεβαιώθηκαν, καθώς η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Μιγκέλ Λουίς μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο στο 58ο λεπτό του αγώνα Κυπέλλου με τον Ηρακλή, «έδειξε» πως υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της εφετινής σεζόν.

Ο Πορτογάλος μέσος, που είχε 11 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ φέτος σε όλες τις διοργανώσεις, είναι ο τρίτος παίκτης της αγρινιώτικης ομάδας που υπέστη ρήξη χιαστού την εφετινή σεζόν μετά τους Δαυίδ Γαλιατσάτο και Χρήστο Εσκετζή.



