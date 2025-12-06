Ομάδες

Κολύμβηση: Νέο Πανελλήνιο ρεκόρ η Παυλοπούλου
Onsports Team 06 Δεκεμβρίου 2025, 02:23
Κολύμβηση: Νέο Πανελλήνιο ρεκόρ η Παυλοπούλου

Δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό των 200μ. μικτή ατομική, αλλά έκανε νέο Πανελλήνιο ρεκόρ η Νικόλ Παυλοπούλου.

Παρότι βελτίωσε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ που σημείωσε το πρωί της Παρασκευής, η Νικόλ Παυλοπούλου δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό των 200μ. μικτή ατομική, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας, που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια τερμάτισε πέμπτη στην πρώτη ημιτελική σειρά με 2:09.27, έναντι 2:09.68 που είχε κάνει στον προκριματικό και αποτελούσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών, αλλά η επίδοση αυτή την έφερε στην 12η θέση συνολικά, ενώ η οκτάδα του τελικού έκλεισε στο 2:07.99 της Ισπανίδας Εμα Καράσκο. Ταχύτερη όλων ήταν η Βρετανή Φρέγια Κόλμπερτ με 2:06.42.

Στην 5η ημέρα των αγώνων (6/12), ξεχωρίζει η συμμετοχή της Γεωργίας Δαμασιώτη στα 200μ. πεταλούδα. Στο αγώνισμα μετέχουν μόλις 17 αθλήτριες και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (που θα μετάσχει στην πρώτη σειρά) έχει την έκτη επίδοση στο σύνολο. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, στην 3η σειρά, θα "πέσει" ο Απόστολος Σίσκος, με αρκετές πιθανότητες πρόκρισης στα ημιτελικά, ενώ η Νικόλ Παυλοπούλου θα αγωνιστεί στην 1η σειρά των 50μ. πρόσθιο. Τέλος, η Αρτεμις Βασιλάκη θα μετάσχει στην 3η σειρά των 1.500μ. ελεύθερο και έχει χρόνο ικανό να της δώσει πρόκριση στον τελικό, θα πρέπει όμως να διαχειριστεί την κούραση.



