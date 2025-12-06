Τι Τζέι Σορτς: «Μπήκαμε με λάθος νοοτροπία στο δεύτερο ημίχρονο»

Onsports Team

Ο Αμερικανός ήταν απ’ τους διασωθέντες στο κακό ματς του Παναθηναϊκού AKTOR με την Βαλένθια και ανέλυσε τα αίτια της ήττας.

Με 19 πόντους και 6 ασίστ, ο Τι Τζέι Σορτς έκανε καλό ματς. Αυτό όμως δεν βοηθήθηκε απ’ την απόδοση του Παναθηναϊκού AKTOR ο οποίος ηττήθηκε από την Βαλένθια. Με τον Αμερικανό γκαρντ να κάνει λόγο για λάθος νοοτροπία στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι δηλώσεις του Σορτς στη Nova:

«Η Βαλένθια είναι πολύ καλή ομάδα και καλά προπονημένη, έπαιξαν με ταυτότητα, έτρεξαν, πήραν τα ριμπάουντ, δεν ματσάραμε την ενέργειά τους. Μπήκαμε με λάθος νοοτροπία στο δεύτερο ημίχρονο και δεν μπορέσαμε να πάρουμε τη νίκη. Στο τρίτο δεκάλεπτο χάσαμε σουτ και ριμπάουντ. Πρέπει να βρούμε τρόπο να ανταποκρινόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις όταν δεν τα καταφέρνουμε.

Κάθε ομάδα έχει διαφορετικές άμυνες. Πρέπει να είσαι έτοιμος για ότι φέρνει κάθε αντίπαλος. Πρέπει να συνεχίσεις να δουλεύεις ότι και να συμβαίνει, είτε κερδίζεις, είτε χάνεις. Με εμπιστεύονται στην ομάδα και εγώ τους εμπιστεύομαι. Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε στους εαυτούς μας, τη χημεία και την εμπιστοσύνη μεταξύ μας για να είμαστε αυτοί που πρέπει όταν χρειαστεί.

Πρέπει να έχεις κοντή μνήμη, είτε έχεις κερδίσει τέσσερα σερί ματς είτε είκοσι. Πρέπει να προχωράς και να τα δίνεις όλα στο επόμενο παιχνίδι».