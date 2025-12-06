Αταμάν: «Και οι δύο σέντερ έπαιξαν άθλια, δεν αξίζαμε να κερδίσουμε»

Onsports Team

Όσα είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από την Βαλένθια.

Στο κακό ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου στάθηκε ο Εργκίν Αταμάν. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για τα λάθη και την αστοχία των «πράσινων», ενώ τόνισε πως δεν άξιζε τη νίκη το «τριφύλλι». Παράλληλα, είπε ευθέως πως ήταν σε πολύ κακό βράδυ οι δύο σέντερ, Φαρίντ και Γιούρτσεβεν.

«Μετά από το καλό πρώτο ημίχρονο που παίξαμε το δικό μας μπάσκετ, χάσαμε το παιχνίδι στην αρχή της τρίτης περιόδου. Σε δύο λεπτά είχαν 9-0 σερί, εύκολα καλάθια, κάναμε λάθη και μετά χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα. Σε όλο το δεύτερο ημίχρονο είχαμε λάθος αποφάσεις, χάσαμε όλα τα σουτ, βάλαμε 2/15 τρίποντα, χάσαμε σουτ κάτω από την ρακέτα. Πήραν αυτοπεποίθηση, ο Τόμπσον έπαιξε εξαιρετικά στο 1v1. Δεν σταματήσαμε το 1v1. Δεν αξίζαμε να κερδίσουμε, η Βαλένθια έπαιξε εξαιρετικά».

Για το πόσο μεγάλη ήταν η απουσία του Φαρίντ με τα τρία γρήγορα φάουλ και πόσο επηρέασε το ματς: «Και οι δύο σέντερ έπαιξαν άθλια. Και ο Φαρίντ και ο Γιούρτσεβεν».