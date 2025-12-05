Βαθμολογία Euroleague: Στο 9-5 ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά την ήττα από Βαλένθια - Τα αποτελέσματα

EUROKINISSI

Onsports Team

Την πρώτη θέση της βαθμολογίας της Euroleague απώλεσε ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά την ήττα του 89-79 από την Βαλένθια στο Telekom Center Athens, με αποτέλεσμα να πέσει στο 9-5.

Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν είδαν τις «νυχτερίδες» να βάζουν… τέλος στο νικηφόρο σερί που είχαν το προηγούμενο διάστημα και τους υποχρέωσαν στην 5η τους ήττα στις πρώτες 14 «στροφές» της κανονικής διάρκειας της διοργάνωσης. Μάλιστα, οι Ισπανοί «έπιασαν» το «τριφύλλι», αφού μοιράζονται το ίδιο ρεκόρ 9-5.

Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και οι Μονακό και Ερυθρός Αστέρας, μια και οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου είδαν την Μπαρτσελόνα να «αλώνει» την έδρα τους, επικρατώντας 89-79, ενώ εντός έδρας νίκες πήραν Μπασκόνια και Βίρτους, κόντρα σε Αρμάνι και Ντουμπάι, αντίστοιχα.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης 75-81

Ζάλγκιρις Κάουνας-Μακάμπι Τελ Αβίβ 65-83

Μονακό-Παρί 125-104

Χάποελ Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν 87-80

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε Αναβολή

Παρτίζαν-Μπάγερν Μονάχου 92-85

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα 79-89

Παναθηναϊκός-Βαλένθια 79-89

Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο 88-78

Βίρτους Μπολόνια-Dubai BC 79-78

Η βαθμολογία