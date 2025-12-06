Ομάδες

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Ποιοι σταθμοί του Μετρό θα είναι κλειστοί το Σάββατο (6/12)
Onsports Team 06 Δεκεμβρίου 2025, 05:10
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία του μετρό ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ για το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ημέρα επετείου της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Οι σταθμοί που κλείνουν και οι ώρες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 9:00 και ο σταθμός «Σύνταγμα» στις 11:00 έως τις 15:00 και εκ νέου στις 17:00. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση».

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

 



