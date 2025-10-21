Ομάδες

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Ο Φερμίν με όμορφο πλασέ έκανε το 2-0 για τους Καταλανούς
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 21 Οκτωβρίου 2025, 20:38
CHAMPIONS LEAGUE / Μπαρτσελόνα / Ολυμπιακός

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Ο Φερμίν με όμορφο πλασέ έκανε το 2-0 για τους Καταλανούς

Σαφές προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο πήρε η Μπαρτσελόνα με τα δύο τέρματα του Φερμίν Λόπεθ.

Η Μπαρτσελόνα μπήκε δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο και, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Φερμίν Λόπεθ, πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων απέναντι στον Ολυμπιακό.

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 7ο λεπτό, μετά από μια εξαιρετικά οργανωμένη και ταχύτατη αντεπίθεση των Καταλανών. Ο Λαμίν Γιαμάλ βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Τζολάκη, ο οποίος απέκρουσε την προσπάθειά του, όμως η μπάλα έφτασε στον επερχόμενο Φερμίν Λόπεθ. Ο Ισπανός μέσος, παρότι είχε μπροστά του αμυντικούς του Ολυμπιακού, δεν αστόχησε και έκανε το 1-0 για την ομάδα του.

Ο ίδιος παίκτης ήταν αυτός που διπλασίασε τα τέρματα της Μπαρτσελόνα στο 39ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος ένα σοβαρό λάθος στη μεσαία γραμμή. Ο Πέδρι έκλεψε την μπάλα μετά από κακή πάσα του Κοστίνια και ο Φερνάντεθ τροφοδότησε άμεσα τον Φερμίν, ο οποίος με ψυχραιμία πλάσαρε τον Τζολάκη, διαμορφώνοντας το 2-0.

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Το 2-0 με τον Φερμίν



