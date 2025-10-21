Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη
Με άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να απείλησαν πρώτοι στην αναμέτρηση, αλλά δύο λάθη στη μεσαία γραμμή, προκάλεσαν αμυντική ανισορροπία, την οποία εκμεταλλεύτηκαν οι Καταλανοί και πήραν σημαντικό προβάδισμα πριν τη συμπλήρωση του πρώτου μέρους.
Στην εκκίνηση του δεύτερου, ο Ελ Κααμπί μείωσε με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 54’ αλλά τρία λεπτά αργότερα, η αποβολή του Έσε, αλλά και το πέναλτι που πήρε ο Ράσφορντ στο 68’ άλλαξαν τα δεδομένα και προκάλεσαν την κατάρρευση του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα να γνωρίσει βαριά ήττα.
Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις του αγώνα:
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights του αγώνα
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
CHAMPIONS LEAGUEΜπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: «Ερυθρόλευκη» κατάρρευση μετά το «δώρο» στους «μπλαουγκράνα»
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: «Ερυθρόλευκη» κατάρρευση μετά το «δώρο» στους «μπλαουγκράνα»
CHAMPIONS LEAGUEΜπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Διαστάσεις θριάμβου με χατ τρικ του Φερμίν
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Διαστάσεις θριάμβου με χατ τρικ του Φερμίν
CHAMPIONS LEAGUEΜπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Μείωσε ο Ελ Κααμπί με εύστοχο πέναλτι - Απίστευτη κόκκινη σε Έσε