Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 21 Οκτωβρίου 2025, 23:16
CHAMPIONS LEAGUE / Μπαρτσελόνα / Ολυμπιακός

Με άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να απείλησαν πρώτοι στην αναμέτρηση, αλλά δύο λάθη στη μεσαία γραμμή, προκάλεσαν αμυντική ανισορροπία, την οποία εκμεταλλεύτηκαν οι Καταλανοί και πήραν σημαντικό προβάδισμα πριν τη συμπλήρωση του πρώτου μέρους.

Στην εκκίνηση του δεύτερου, ο Ελ Κααμπί μείωσε με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 54’ αλλά τρία λεπτά αργότερα, η αποβολή του Έσε, αλλά και το πέναλτι που πήρε ο Ράσφορντ στο 68’ άλλαξαν τα δεδομένα και προκάλεσαν την κατάρρευση του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα να γνωρίσει βαριά ήττα.

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις του αγώνα:

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights του αγώνα


