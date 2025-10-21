Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Διαστάσεις θριάμβου με χατ τρικ του Φερμίν

Η Μπαρτσελόνα μετέτρεψε σε εύκολο το βράδυ της, μετά την αστεία αποβολή του Σαντιάγκο Έσε.

Μόλις 11 λεπτά χρειάστηκε η Μπαρτσελόνα για να… ξετυλίξει το «δώρο» που πήρε από την αποβολή του Σαντιάγκο Έσε. Ο Αργεντίνος μέσος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 57’ για φάουλ που δεν έκανε και στο 68’ άρχισε η κατάρρευση των Πειραιωτών και το… πάρτι των Καταλανών.

Συγκεκριμένα, στο 68’ ο Λαμίν Γιαμάλ διαμόρφωσε το 3-1 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι, στο οποίο είχε υποπέσει ο Τζολάκης σε μαρκάρισμα στον Ράσφορντ που είχε προλάβει να «τσιμπήσει» τη μπάλα μπροστά από τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Στην συνέχεια, ο Άγγλος επιθετικός νίκησε τον Τζολάκη για το 4-1 στο 74’, δύο λεπτά αργότερα ο Φερμίν Λόπεθ σημείωσε χατ-τρικ στον αγώνα και στο 79’ ο Ράσφορντ με το δεύτερο τέρμα του στον αγώνα έγραψε το 6-1 για τους Ισπανούς.