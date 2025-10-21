Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Το 1-0 των Ισπανών με τον Φερμίν

Η Μπαρτσελόνα άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό, εκμεταλλευόμενη μία αστραπιαία αντεπίθεση. Ο Φερμίν Λόπεθ ήταν ο πρωταγωνιστής στη φάση, όταν έμεινε όρθιος στην πίεση που του άσκησε ο Ορτέγκα και βρήκε τον Γιαμάλ.

Ο νεαρός σούπερ σταρ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και επιχείρησε το πλασέ, με τον Τζολάκη να αποκρούει εντυπωσιακά. Η φάση όμως δεν τελείωσε εκεί, καθώς η μπάλα έφτασε στον Φερμίν Λόπεθ, ο οποίος με ψύχραιμο τελείωμα μέσα από την περιοχή και παρά την παρουσία αμυντικών του Ολυμπιακού, κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0 υπέρ των Καταλανών.