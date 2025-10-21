Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Το 1-0 των Ισπανών με τον Φερμίν
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 21 Οκτωβρίου 2025, 20:14
CHAMPIONS LEAGUE / Μπαρτσελόνα / Ολυμπιακός

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Το 1-0 των Ισπανών με τον Φερμίν

Ο Φερμίν Λόπεθ έδωσε προβάδισμα από νωρίς για την Μπαρτσελόνα.

Η Μπαρτσελόνα άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό, εκμεταλλευόμενη μία αστραπιαία αντεπίθεση. Ο Φερμίν Λόπεθ ήταν ο πρωταγωνιστής στη φάση, όταν έμεινε όρθιος στην πίεση που του άσκησε ο Ορτέγκα και βρήκε τον Γιαμάλ.

Ο νεαρός σούπερ σταρ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και επιχείρησε το πλασέ, με τον Τζολάκη να αποκρούει εντυπωσιακά. Η φάση όμως δεν τελείωσε εκεί, καθώς η μπάλα έφτασε στον Φερμίν Λόπεθ, ο οποίος με ψύχραιμο τελείωμα μέσα από την περιοχή και παρά την παρουσία αμυντικών του Ολυμπιακού, κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0 υπέρ των Καταλανών.

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Το 1-0 με τον Φερμίν



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Ο Φερμίν με όμορφο πλασέ έκανε το 2-0 για τους Καταλανούς
20 λεπτά πριν Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Ο Φερμίν με όμορφο πλασέ έκανε το 2-0 για τους Καταλανούς
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ: Οι θύρες της «OPAP Arena» που θα είναι κλειστές στον αγώνα με την Αμπερντίν
23 λεπτά πριν ΑΕΚ: Οι θύρες της «OPAP Arena» που θα είναι κλειστές στον αγώνα με την Αμπερντίν
CHAMPIONS LEAGUE
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Το 1-0 των Ισπανών με τον Φερμίν
44 λεπτά πριν Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Το 1-0 των Ισπανών με τον Φερμίν
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Αλλαγή ώρας με Προμηθέα
55 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Αλλαγή ώρας με Προμηθέα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved