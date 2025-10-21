Ομάδες

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ κι ΑΕΚ στη «μάχη» του Europa και του Conference League - Πού θα δείτε τους αγώνες
Onsports Team 21 Οκτωβρίου 2025, 21:24
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ κι ΑΕΚ στη «μάχη» του Europa και του Conference League - Πού θα δείτε τους αγώνες

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ συνεχίζουν με εκτός έδρας ματς στο Europa League, ενώ η ΑΕΚ υποδέχεται την Αμπερντίν για το Conference - Οι ώρες και τα κανάλια.

Πλούσιο είναι το αγωνιστικό «μενού» της Πέμπτης (23/10) για τις ελληνικές ομάδες στις διοργανώσεις της UEFA, με σημαντικούς αγώνες σε Europa League και Conference League.

H ΑΕΚ υποδέχεται την Αμπερντίν στην Opap Arena, για την δεύτερη αγωνιστική του Conference League, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 19:45 και να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 4 HD.

Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη... μάχη της τρίτης αγωνιστικής του Europa League, φιλοξενούμενος από την Φέγενορντ στην Ολλανδία. Ένα ματς με ώρα έναρξης στις 19:45, το οποίο θα μεταδώσει το Cosmote Sport 3 HD και ο ΑΝΤ1.

Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην Γαλλία απέναντι στην Λιλ, έχοντας αρκετά δύσκολη αποστολή. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 22:00, με κάλυψη από το Cosmote Sport 5 HD.

Αναλυτικά οι ώρες και κανάλια των αγώνων των ελληνικών ομάδων:

  • ΑΕΚ - Αμπερντίν (19:45, Cosmote Sport 4 HD)
  • Φέγενορντ - Παναθηναϊκός (19:45, Cosmote Sport 3 HD, ANT1)
  • Λιλ - ΠΑΟΚ (22:00, Cosmote Sport 5 HD)


