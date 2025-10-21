Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

LIVE Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Η «ερυθρόλευκη» μάχη για το Champions League
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 21 Οκτωβρίου 2025, 19:20
CHAMPIONS LEAGUE / Μπαρτσελόνα / Ολυμπιακός

LIVE Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Η «ερυθρόλευκη» μάχη για το Champions League

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στην Καταλονία βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος σήμερα, Τρίτη (21/10), αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης.

Μία ξεχωριστή αναμέτρηση για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει βρεθεί 25 φορές αντιμέτωπος με τους Καταλανούς με έξι διαφορετικές ομάδες (1 νίκη-3 ισοπαλίες-21 ήττες).

Θα είναι η τρίτη φορά που Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακός θα κοντραριστούν σε διοργανώσεις της UEFA, με τις δύο προηγούμενες στη φάση των ομίλων του Champions League 2017/18 (3-1 νίκη των Ισπανών στην Βαρκελώνη και 0-0 στην Ελλάδα).

Παρακολουθήστε και σχολιάστε το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός:


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
CHAMPIONS LEAGUE

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα Μεντιλίμπαρ για το ματς της Βαρκελώνης

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα Μεντιλίμπαρ για το ματς της Βαρκελώνης
CHAMPIONS LEAGUE

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Το 1-0 των Ισπανών με τον Φερμίν

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Το 1-0 των Ισπανών με τον Φερμίν
CHAMPIONS LEAGUE

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Ο Φερμίν με όμορφο πλασέ έκανε το 2-0 για τους Καταλανούς

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Ο Φερμίν με όμορφο πλασέ έκανε το 2-0 για τους Καταλανούς

Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Ο Φερμίν με όμορφο πλασέ έκανε το 2-0 για τους Καταλανούς
20 λεπτά πριν Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Ο Φερμίν με όμορφο πλασέ έκανε το 2-0 για τους Καταλανούς
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ: Οι θύρες της «OPAP Arena» που θα είναι κλειστές στον αγώνα με την Αμπερντίν
23 λεπτά πριν ΑΕΚ: Οι θύρες της «OPAP Arena» που θα είναι κλειστές στον αγώνα με την Αμπερντίν
CHAMPIONS LEAGUE
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Το 1-0 των Ισπανών με τον Φερμίν
44 λεπτά πριν Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Το 1-0 των Ισπανών με τον Φερμίν
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Αλλαγή ώρας με Προμηθέα
54 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Αλλαγή ώρας με Προμηθέα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved