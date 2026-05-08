Κόντρα σε όλα τα παραμύθια και με «οδηγό» το Game 3

Για όσους παραξενεύτηκαν με τον τίτλο δεν μπερδευτήκαμε. Αυτό θέλαμε να γράψουμε και αυτό γράψαμε. Με «οδηγό» το Game 3 θα κερδίσει απόψε ο Παναθηναϊκός τη Βαλένθια. Και θα το αναλύσουμε και θα το εξηγήσουμε παρακάτω.

Πάμε, όμως, να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά… Με τα αγαπημένα μας εξωαγωνιστικά θέματα!

Από την Τετάρτη το βράδυ όταν και ο Παναθηναϊκός απώλεσε το μαξιλαράκι που είχε κερδίσει από τα διπλά στην Ισπανία έχουν συμβεί… τέρατα. Και τι δεν έχουμε ακούσει και τι δεν έχουμε διαβάσει. Και όλα αυτά άπαντες γνωρίζουν πως έχουν ένα και μοναδικό κοινό παρονομαστή. Όλοι τον γνωρίζουν.

Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που με περίσσιο θράσος γράφουν για αβάντα του Παναθηναϊκού από τη διαιτησία στη Euroleague. Κάποιος θα μπορούσε να τους δικαιολογήσει λόγω… ασχετοσύνης, αλλά εδώ δεν υπάρχει ασχετοσύνη. Υπάρχει ξεκάθαρο στήσιμο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι στημένοι και προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα και… παγίδες για να πέσει μέσα ο Παναθηναϊκός. Όποιος βλέπει μπάσκετ, όποιος καταλαβαίνει το άθλημα μπορεί την ίδια στιγμή να καταλάβει και το τι ακριβώς παίζεται γύρω από το όνομα του Παναθηναϊκού και της αποψινής αναμέτρησης.

Την ίδια στιγμή η Βαλένθια συνεχίζει το… βιολί της. Θα πρέπει μεν να αναγνωρίσουμε ότι ο προπονητής της, Πέδρο Μαρτίνεθ, βγήκε δημόσια και ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του αλλά αυτό δεν έχει και τόση μεγάλη σημασία, σε περίπτωση που ο Ισπανός τεχνικός ξεκινήσει και πάλι να έχει την ίδια συμπεριφορά την ώρα του αγώνα. Η Βαλένθια πριν καν από το πρώτο παιχνίδι προσπάθησε να δημιουργήσει κλίμα, προσπάθησε να δημιουργήσει μια… περίεργη ατμόσφαιρα και συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο.

Μέσα σε όλα χθες κυκλοφόρησε και ένα δημοσίευμα που ήθελε την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR να έχει πουληθεί. Όχι να πωλείται. Όχι να υπάρχουν συζητήσεις, όχι να υπάρχουν επαφές, αλλά να έχει επέλθει συμφωνία για πωλητήριο. Αυτό φυσικά επέφερε τεράστια χαρά και τεράστιο ενθουσιασμό σε όλους εκείνους που παλεύουν νυχθημερόν να διώξουν από τον Παναθηναϊκό τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο αλλά με τη… λαχτάρα θα μείνουν. Είναι ξεκάθαρο πως η συγκεκριμένη ψευδής διαρροή βγήκε στη δημοσιότητα μια μέρα πριν από τον κρισιμότερο φετινό αγώνα της ομάδας για λόγους που είναι απολύτως κατανοητοί από όλους και άπαντες είναι σε θέση να φανταστούν ποιοι είναι αυτοί.

Είναι ηλίου φαεινότερο πλέον ότι ένας ολόκληρος μηχανισμός προσπαθεί με κάθε τρόπο να δημιουργήσει προβλήματα τόσο στην ομάδα του Παναθηναϊκού όσο και στον ίδιο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Πάμε τώρα και στο αγωνιστικό κομμάτι. Και θα επαναλάβουμε αυτό που γράψαμε και στον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός αν θέλει να προκριθεί απόψε θα πρέπει να έχει ως παράδειγμα τον αγώνα της Τετάρτης. Παράδειγμα προς… αποφυγή. Οι «πράσινοι» πρέπει να κάνουν ακριβώς ότι δεν… έκαναν στην προχθεσινή αναμέτρηση. Να μπουν αποφασισμένοι, να παίξουν επιθετική άμυνα, να πάνε σε πιο set παιχνίδι κατεβάζοντας το tempo και να παλέψουν σε όλα τα ριμπάουντ έτσι ώστε να σταματήσουν να δίνουν δεύτερες και τρίτες επιθέσεις στους παίκτες της Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός απόψε δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δώσει τη δυνατότητα στη Βαλένθια, από το τζάμπολ, να πιστέψει ότι μπορεί να διεκδικήσει την νίκη. Ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του θα πρέπει να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους (με πρώτο και καλύτερο τον Κέντρικ Ναν), να μη δείξουν ανυπομονησία για να τελειώσουν το ματς και να διατηρήσουν το «καθαρό» μυαλό τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

ΥΓ1: Τεράστια επιτυχία της ΑΕΚ στην Ισπανία. Πάρει δεν πάρει την κούπα. Αφού έστειλε… σπίτι της τη διοργανώτρια Μπανταλόνα στα προκριματικά, τώρα έστειλε σπίτι της και τη Μάλαγα και μάλιστα επί ισπανικού εδάφους και με εξαιρετική εμφάνιση. Και πάει τελικό με την καλύτερη ψυχολογία.

ΥΓ2: Ο Ολυμπιακός στο Final-4, ο Παναθηναϊκός μια ανάσα από την πρόκριση, η ΑΕΚ στον τελικό του BCL και το ελληνικό μπάσκετ ταλανίζεται από σκάνδαλα της διοίκησής του.

ΥΓ3: Και όμως! 15 ολόκληρα χρόνια από το έπος της Βαρκελώνης!