Ένα σενάριο ιδεατό και μια πολύ δύσκολη αποστολή

Ανήμερα της συμπλήρωσης 19 ετών από το… έπος της Αθήνας και της κατάκτησης του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου από τον Παναθηναϊκό, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται στο Telekom Center Athens τη Βαλένθια, στο Game 3 της προημιτελικής σειράς της Euroleague, σε έναν αγώνα που μπορεί να αποδειχθεί… ιστορικός.

Μετά τις εκπληκτικές εμφανίσεις του Παναθηναϊκού, επί ισπανικού εδάφους και το 0-2 που έκανε κόντρα στην ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, η ομάδα του «τριφυλλιού» έχει απόψε τη μεγάλη της ευκαιρία. Να «τελειώσει» τη δουλειά, να «σκουπίσει» την εντυπωσιακή Βαλένθια και να «γράψει» μία ακόμα συμμετοχή στην ιστορία της σε Final-4.

Στον κόσμο επικρατεί… αναβρασμός. Από τη μία όσα έγιναν στην Ισπανία και από την άλλη η αδημονία για την πρόκριση στο Final-4 μετά από μία εκ των πλέον περιπετειωδών σεζόν στην ιστορία της ομάδας. Οι πολλές ατυχίες, τα πολλά σκαμπανεβάσματα, οι ανέλπιστες ήττες… Και όμως ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε, έμεινε ενωμένος, συσπειρώθηκε πιο πολύ από ποτέ τις δύσκολες στιγμές και πλέον έχει τον δρόμο για το Final-4… στρωμένο

Δεν υπάρχει άνθρωπος που αν του έλεγες τον περασμένο Οκτώβριο πως ο Παναθηναϊκός θα είχε τη Βαλένθια στο 2-0 και θα «πάλευε» για την πρόκρισή του με «σκούπα» στο Telekom Center Athens και δε θα… αγόραζε το σενάριο. Το σενάριο είναι αυτό και ο Παναθηναϊκός έχει τη μεγάλη του ευκαιρία.

Όμως δεν πρέπει να ξεγελαστεί κανείς. Το σενάριο μπορεί να είναι το ιδεατό, η αποστολή όμως της ομάδας του Παναθηναϊκού μόνο εύκολη δε θα είναι. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του το πιο δύσκολο ματς. Με ένα τεράστιο «πρέπει» από πάνω του που θα πρέπει να το διαχειριστεί. Όπως θα πρέπει να διαχειριστεί την πίεση του κόσμου, όπως θα πρέπει να διαχειριστεί τα συναισθήματά του. Ακόμα και το γεγονός πως αν ο Παναθηναϊκός χάσει απόψε θα έχει μία ακόμα ευκαιρία στο σπίτι του είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να… αποβληθεί από το μυαλό όλων στην ομάδα και θα πρέπει να μη λειτουργήσει σαν… μαξιλαράκι.

Αυτό είναι κάτι με το οποίο πρέπει να δουλέψει ο Εργκίν Αταμάν. Ο Τούρκος τεχνικός σε αυτό το κομμάτι μοιάζει να είναι… μετρ, οπότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παρουσιαστεί απολύτως έτοιμος στο ψυχολογικό κομμάτι.

Φυσικά, μεγάλο κομμάτι στην έκβαση της αναμέτρησης (όσο περίεργο και αν ακούγεται) θα παίξει και ο κόσμος. Ο κόσμος είναι ο παράγοντας «Χ». Οι 20.000 φίλοι της ομάδας του «τριφυλλιού» που θα βρεθούν απόψε στις εξέδρες του «T-Center» δε θα πρέπει σε κανένα σημείο του αγώνα να παίξουν το… παιχνίδι της Βαλένθια. Οι Ισπανοί, είναι ξεκάθαρο πλέον, θα κάνουν ότι μπορούν (σε όλα τα επίπεδα) για να «χαλάσουν» το παιχνίδι αλλά και το μυαλό των «πράσινων». Ο κόσμος δεν θα πρέπει να «τσιμπήσει», δε θα πρέπει να απαντήσει.

Αν κόσμος και ομάδα το πάνε μέχρι τέλους με… καθαρό μυαλό ο Παναθηναϊκός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και κανέναν.

ΥΓ1: Με τα μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έτσι ώστε να μη συμβεί το παραμικρό στον αποψινό αγώνα (ακόμα και αν υπάρξουν προκλήσεις), περισσότερο για αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό μοιάζει, παρά με τη Βαλένθια.

ΥΓ2: Γιαβόρ, Νέντοβιτς και Σούκις θα «σφυρίξουν» απόψε και ο… Θεός μαζί μας.

ΥΓ3: Η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για το αποψινό ματς θα πρέπει να τηρηθεί σαν… Ευαγγέλιο από όλους.

ΥΓ4: Είναι φοβερό να βγαίνει ένας τυχαίος τύπος, που δεν έχει την παραμικρή ιδέα για το ποιος είναι ο Παναθηναϊκός, ποιος είναι ο Γιαννακόπουλος και να κουνάει το δάχτυλο και να ηθικολογεί. Είναι λογικό βέβαια από τη στιγμή που θέλει να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, που θέλει να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη γιατί βλέπει ότι το… παραμύθι του έχει αρχίσει και χαλάει. Εδώ θα είμαστε και θα τα συζητήσουμε όλα όταν έρθει η στιγμή.

ΥΓ5: Ακόμα και χθες, ακόμα και μετά την πρόκριση ένα όνομα ακουγόταν στα αποδυτήρια.. Και δεν ήταν δικό τους.