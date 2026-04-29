Σσσσς η ώρα του παντοκράτορα!

Όταν καίει η μπάλα αυτό γίνεται. Βγαίνουν μπροστά οι παικταράδες, που έχει ο Παναθηναϊκός και καθαρίζουν την εκπληκτική Βαλένθια μέσα στο σπίτι της. Σσσσς όταν μιλάει ο παντοκράτορας, εσείς θα το βουλώνετε. Και μιλάει, όταν έρχονται τα δύσκολα και σηκώνει κούπες. Ο αρχηγός, ο τεράστιος ο μοναδικός Κώστας Σλούκας δεν ήταν εκεί. Ηταν στο κρεβάτι του πόνου μετά την άτυχη στιγμή και τον τραυματισμό στο γόνατο. Το πνεύμα του, το μυαλό του ήταν εκεί. Και στο γήπεδο μπήκαν 10 παίκτες που γυάλιζε το μάτι τους. Από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο, όταν βούτηξε στο παρκέ ο Χέιζ Ντέιβις και καπάκωσε την μπάλα στην επαναφορά της Βαλένθια. Με τέτοια λύσσα δεν χάνεις. Με τέτοιους παικταράδες δεν χάνεις. Με έναν προπονητή που έχει πάρει τόσες κούπες δεν χάνεις, όταν η μπάλα καίει. Και τι έγινε στην Βαλένθια; Μέχρι και ο Γκριγκόνις, που δεν είχε πολύ χρόνο φέτος θύμισε τον Γκριγκόνις του έβδομου.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πεινασμένος για τη νίκη και το break. Οι δηλώσεις του Μοντέρο έδειξαν έλλειψη σεβασμού και χθες πήρε την πρώτη απάντηση από τους παικταράδες του Αταμάν. Μπροστάρης ήταν ο Ναν, που ήταν διαστημικός στο πρώτο ημίχρονο , ήταν ο πρώτος σκόρερ και στο δεύτερο δεν ήταν τόσο εύστοχος, αλλά έπαιξε για την ομάδα και στο τέλος , πήρε το φάουλ και έβαλε την μία από τις δύο κρίσιμες βολές και έδωσε την μεγάλη νίκη στον Παναθηναϊκό. Ο Σόρτς έπαιξε και για τον Σλούκα. Εβαλε κρίσιμους πόντους και χτύπησε την ταχύτητα της Βαλένθια με την δική του ταχύτητα.

Οι παίκτες της Ισπανικής ομάδας έβλεπαν μία βολίδα να περνάει από δίπλα τους και δεν μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν. Ολοι ήταν υπέροχοι και ο Λεσόρ και ο Φαρίντ, όσο χρειάστηκε και ο Χουάντσο και ο Χέιζ Ντέιβις. Ναι ο Οσμαν δεν ήταν τόσο καλός, αλλά και αυτός βοήθησε στην άμυνα, που ήταν το μεγάλο μυστικό της νίκης του Παναθηναϊκού. Ο επτάστερος έριξε στους 67 πόντους μία ομάδα που βάζει για πλάκα 90 και 100 πόντους. Και από την στιγμή, που η ομάδα στην άμυνα δάγκωνε δεν θα το έχανε αυτό το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι, ότι στο τέλος η Βαλένθια ροκάνισε την διαφορά, που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός, αλλά ακόμα και τότε ο παντοκράτορας έκανε αυτό που έπρεπε. Η μπάλα στον κορυφαίο παίκτη της Ευρώπης, αυτός ξέφυγε σαν χέλι και την στιγμή που έκανε το σουτ, του έγινε το φάουλ. Θα μπορούσε να μπει και το καλάθι δεν μπήκε, έχασε ο παικταράς την πρώτη βολή , έβαλε την δεύτερη και ουσιαστικά έδωσε τη νίκη. Διότι τα 2,1 δευτερόλεπτα, που είχε μέχρι το τέλος η Βαλένθια τα κατάπιαν με την άμυνά τους ο Οσμάν και ο Χέιζ Ντέιβις και το 0-1 είναι γεγονός. Τώρα κάτω η μπάλα και πάμε για την Πέμπτη. Ακόμα και να μην έρθει το 0-2 και γίνει το 1-1 η σειρά έρχεται στο ΟΑΚΑ και μετά ελάτε….

*Οιωνός. Την τελευταία φορά, που νίκησε στην Βαλένθια ο Παναθηναϊκός , νίκησε με ελεύθερή βολή του Λεσόρ 81-82. Ήταν Γενάρης του 2024. Το τι ακολούθησε το 2024 το ξέρουμε….

*Αυτή η ομάδα θέλει στήριξη στα δύσκολα, το δικαιούται. Δεν επιτρέπεται όταν δεν πάει καλά να πέφτει τέτοιο κράξιμο. Είναι απαράδεκτο, είτε αφορά τον Αταμάν, είτε αφορά τους παίκτες, είτε οποιονδήποτε. Αυτή η ομάδα έχει φέρει τόσες χαρές και θα φέρει άλλες τόσες στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Την στήριξη στα εύκολα δεν την έχει ανάγκη, την στήριξη στα δύσκολα και στις ήττες δικαιούται να έχει.

*Εκπληκτικός και πάλι ο κόσμος του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στην Βαλένθια και έσπρωξε με την φωνή του την ομάδα σε μία τεράστια νίκη.

*Μετά από έξι χρόνια από σήμερα επιστρέφω στο onsports.gr και είμαι δίπλα σε μία πολύ ωραία νέα προσπάθεια, που γίνεται. Και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό. Αντε να γράφουμε από εδώ και πέρα περισσότερο για χαρές και λιγότερο για λύπες. Και όπως λέει ένας φίλος μου «Παναθηναϊκός μέχρι να γίνουμε σκόνη».