Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους είναι αργία και πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος

Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους είναι αργία και πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, «πέφτει» φέτος Δευτέρα 1η Ιουνίου, ωστόσο δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας, όμως, αργούν στην περίπτωση που η ημέρα αυτή (Αγίου Πνεύματος) έχει χαρακτηρισθεί αργία με απόφαση Περιφερειάρχη, όπως και με διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή. Εξίσου, κατά τον ίδιο τρόπο, μπορεί να ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι ως προς την προσαύξηση της αμοιβής για την εργασία που παρέχεται νόμιμα κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω θα λάβουν κανονικά το μισθό τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους. Σημειώνεται ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με την ημέρα του Αγίου Πνεύματος εφόσον λογίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας

Αν παρότι έχει χαρακτηρισθεί η ημέρα του Αγίου Πνεύματος πρόσθετη εορτή αργία για μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει φέτος κατ' εξαίρεση, τότε οι εργαζόμενοι που απασχολούνται δικαιούνται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο ημερομίσθιό τους (εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο) ή στο 1/25 του μηνιαίου μισθού τους (εφόσον αμείβονται με μηνιαίο μισθό).

Οι υπόλοιπες αργίες του 2026

Μετά του Αγίου Πνεύματος, λοιπόν, η επόμενη αργία είναι η Κοίμηση της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου, η οποία «πέφτει» Σάββατο, γεγονός που δεν δημιουργεί αυτόματα τριήμερο, ωστόσο αποτελεί καλή ευκαιρία για μεγαλύτερες διακοπές με τη χρήση ολιγοήμερης άδειας.

Στη συνέχεια, η 28η Οκτωβρίου, επέτειος του «Όχι», είναι ημέρα Τετάρτη, δίνοντας τη δυνατότητα για ένα μικρό διάλειμμα, εφόσον συνδυαστεί με επιπλέον ημέρες άδειας.

Η χρονιά ολοκληρώνεται με τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμβρίου, που φέτος «πέφτουν» Παρασκευή, δημιουργώντας ένα ακόμη τριήμερο, ιδανικό για χειμερινές αποδράσεις. Η επόμενη ημέρα, 26 Δεκεμβρίου, είναι επίσης αργία, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα.

COMMENTS
LATEST NEWS
05:04 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους είναι αργία και πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν

02:17 ΣΠΟΡ

Εθνική χάντμπολ: Παραμένουν στον πάγκο ανδρών και γυναικών οι Ζαραβίνας και Δανήλος

00:35 ΣΠΟΡ

Roland Garros: Είπε… αντίο στον δεύτερο γύρο ο Στέφανος Τσιτσιπάς - Ήττα από Αρνάλντι

00:12 GREEK BASKET LEAGUE

Μπαρτζώκας: «Προπαγάνδα η συζήτηση για τις βολές»

23:59 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Το αναλυτικό πρόγραμμα των ομίλων

23:36 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Μια ντουζίνα οι σίγουροι και στους άλλους ερωτηματικά

23:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Για πρώτη φορά στο Λονδίνο

22:38 ΣΠΟΡ

Πόλο: Δεύτερη νίκη για τον Ολυμπιακό και… αγκαλιά με τον τίτλο

22:20 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

22:20 GREEK BASKET LEAGUE

Διπλή ανησυχία στον Ολυμπιακό: Αποχώρησαν τραυματίες Χολ και Ντόρσεϊ

22:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Επαφές της Μίλαν με Ποτσετίνο»

21:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Η Ρόμα ενδιαφέρεται για τον Μέισον Γκρίνγουντ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας