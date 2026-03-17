Δολοφονία Καλαμαριά: Απολογείται ο 23χρονος κατηγορούμενος για το θάνατο του 20χρονου Κλεομένη

Onsports Team

Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα Τρίτη (17/3) ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, προκειμένου να απολογηθεί.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο νεαρός βρίσκεται υπό κράτηση από το απόγευμα της Παρασκευής, όταν παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε προανακριτικά, βρισκόταν σε άμυνα και δέχθηκε επίθεση από πέντε οπαδούς αντίπαλης ομάδας, οι οποίοι τον χτυπούσαν με γροθιές και λακτίσματα. «Από τα χτυπήματα έπεσα κάτω και τότε χρησιμοποίησα ένα μαχαίρι, δεν σκόπευα να του κάνω κακό, ήμουν μόνος μου», υποστήριξε.

Ο 23χρονος ανέφερε επίσης ότι δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα, κάποια ακόμη και με σφυρί, δείχνοντας στους αστυνομικούς τα τραύματα που έφερε. Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε κακώσεις στο πρόσωπο, θλαστικά τραύματα στο κεφάλι που χρειάστηκαν ράμματα και πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα και στην περιοχή των γλουτών.

Φέρεται να αρνήθηκε ότι γνώριζε το θύμα και τα υπόλοιπα άτομα που ήταν μαζί του, υποστηρίζοντας ότι του επιτέθηκαν επειδή υποστηρίζουν αντίπαλη ομάδα της πόλης. Σχετικά με το μαχαίρι, παραδέχθηκε ότι το είχε μαζί του κατά το επεισόδιο, δικαιολογώντας το ως εργαλείο εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη δύο άτομα: ένας 19χρονος που έχει συλληφθεί και θα απολογηθεί την Τετάρτη, και ένα άλλο άτομο που διαφεύγει της σύλληψης. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.