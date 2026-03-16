Δολοφονία στην Καλαμαριά: Νέο βίντεο - Η στιγμή που ο 20χρονος καταρρέει μετά τη φονική συμπλοκή

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από διαφορετική οπτική γωνία φέρνει στο φως λεπτομέρειες για τις τελευταίες στιγμές του 20χρονου Κλεομένη, μετά την αιματηρή συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ο νεαρός καταρρέει στην οδό Παπαδημητρίου.

Το βίντεο δείχνει τρεις νεαρούς να απομακρύνονται από το σημείο του επεισοδίου. Οι δύο πρώτοι περνούν μπροστά, ενώ ο 20χρονος ακολουθεί πίσω, εμφανώς ασταθής. Στα τελευταία του βήματα, προσπαθεί να στηριχθεί σε έναν κάδο απορριμμάτων χωρίς να τα καταφέρει, με αποτέλεσμα να πέσει ανάσκελα, με το σώμα του μισό στον δρόμο και μισό στο πεζοδρόμιο.

Αρχικά, οι δύο φίλοι του δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά μόλις στρίβουν στη γωνία και συνειδητοποιούν ότι κάτι δεν πάει καλά, επιστρέφουν για να τον βοηθήσουν. Ένας από αυτούς καλεί το ΕΚΑΒ, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ζητούν βοήθεια από έναν διανομέα που περνούσε τυχαία.

Ιατροδικαστικά ευρήματα

Η ιατροδικαστική έκθεση αποκαλύπτει ότι ο Κλεομένης έχασε περίπου δύο λίτρα αίμα, με το θανάσιμο τραύμα να εντοπίζεται στην καρδιά, καθώς το μαχαίρι του 23χρονου δράστη διαπέρασε ζωτικά όργανα.

Στο πλαίσιο των δικαστικών εξελίξεων, ο 19χρονος φίλος του θύματος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ανακρίτρια της Θεσσαλονίκης, λίγες ώρες μετά την κηδεία του Κλεομένη. Του ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για αθλητική βία και σύσταση συμμορίας, αδικήματα που χαρακτηρίζονται από τη νέα νομοθεσία ως διαρκή εγκλήματα.

Ο 19χρονος συνελήφθη και πήρε προθεσμία για απολογία την Τετάρτη.