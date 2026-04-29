Νομίζεις ότι μπορείς να γυμναστείς όπως οι μηχανικοί της Formula 1;

Η ζωή στα γκαράζ των ομάδων απαιτεί ακραία φυσική κατάσταση.

Χρήστος Κάβουρας

Αν στο μυαλό σου οι μηχανικοί της Formula 1 είναι τύποι με laptops και ακουστικά που πίνουν καφέ στο pit wall, μάλλον πρέπει να αναθεωρήσεις. Στη σύγχρονη Formula 1, ο μηχανικός δεν είναι απλώς ένας τύπος με πρακτικό μυαλό, αλλά και σώμα σε πλήρη ετοιμότητα.

Τι νομίζεις ότι απαιτεί ένα pit stop;

Μέσα σε περίπου δύο δευτερόλεπτα, μια ομάδα 20+ ατόμων πρέπει να εκτελέσει μια χορογραφία υψηλής ακρίβειας, λες και παίζουν στο θέατρο -άρα one take- μια ταινία δράσης τύπου John Wick ή Matrix. Aπλώς κατά τη διάρκεια του αγώνα απαιτείται ανύψωση μονοθεσίου, αλλαγή τεσσάρων ελαστικών, ρυθμίσεις, καθαρό «release» και όχι μόνο. Δεν υπάρχει χώρος για δισταγμό, ούτε για λάθος timing.





Για να γίνει μια τέτοια διαδικασία η οποία λίγο-πολύ αν ξεπερνάει τα 3 δευτερόλεπτα θεωρείται αργή, δεν απαιτεί μονάχα τεχνική γνώση, αλλά και εκρηκτική δύναμη, ταχύτητα αντίδρασης και η μυαλωμένη αντίδραση. Τερματοφύλακας, επιθετικός, αμυντικός, freestyler και σπρίντερ μαζί. κοντά σε sprint προπόνηση παρά σε γραφειακή δουλειά.

Μόνο που δεν είναι μόνο τα pit stops

Τα κυριακάτικα Grand Prix δεν είναι συνηθισμένοι μαραθώνιοι συγκέντρωσης, αλλά απαιτούν ώρες ορθοστασίας, ένταση στο κατακόρυφο, αποφάσεις σε milliseconds. Το σώμα κουράζεται, η στάση χαλάει με την πάροδο του χρόνου και το μυαλό αρχίζει να «θολώνει».

Αν δεν έχεις φυσική κατάσταση, το πληρώνεις και μαζί σου, η ίδια η ομάδα.





Ποια γυμναστική όμως ακολουθούν οι μηχανικοί της F1

Οι περισσότεροι ακολουθούν κανονικά προγράμματα προπόνησης. Functional training, ενδυνάμωση κορμού, εκρηκτικότητα, cardio καθώς χρειάζονται αντοχή για να «κρατήσουν» όλο το τριήμερο του αγώνα, αλλά και δύναμη για να σηκώσουν εξοπλισμό, να κινηθούν γρήγορα, να αντέξουν επαναλαμβανόμενες κινήσεις χωρίς πτώση απόδοσης. Είναι ένα υβρίδιο αθλητή και τεχνικού.

AP151771649605

Την ίδια στιγμή, υπάρχει και το θέμα των ταξιδιών. Η ζωή στη Formula 1 σημαίνει jet lag, διαφορετικές ζώνες ώρας, εναλλαγή κλιμάτων. Τη μία βδομάδα μπορεί να βρίσκεσαι στον καύσωνα της Σιγκαπούρης μέχρι ή την υγρασία της Βραζιλίας, και αυτό σημαίνει ότι το σώμα πρέπει να προσαρμόζεται γρήγορα. Αν δεν έχεις βάση φυσικής κατάστασης, η κόπωση σε καταπίνει πριν καν ανάψουν τα κόκκινα φώτα.

Στη Formula 1, η φυσική κατάσταση δεν είναι «bonus», αλλά κομμάτι της δουλειάς. Όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει, ένα μισό βήμα πιο αργά ή ένα δευτερόλεπτο καθυστέρησης μπορεί να κρίνει θέσεις, βάθρα, πρωταθλήματα. Η φυσική κατάσταση δεν είναι «bonus», αλλά μέρος της απόδοσης.





Οπότε, την επόμενη φορά που θα δεις ένα pit crew να δουλεύει σαν καλοκουρδισμένη μηχανή, μην σκέφτεσαι μόνο τα εργαλεία και τα δεδομένα. Σκέψου τι προπόνηση, ιδρώτα και πειθαρχία ρίχνουν για να είναι στη Formula 1. Το μόνο μέρος στον κόσμο που ακόμα και οι μηχανικοί γυμνάζονται σαν επαγγελματίες αθλητές, χωρίς καν να έχουν ονειρευτεί το βάθρο.

