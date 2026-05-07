ΑΕΚ: «Ενδιαφέρεται για Τάβερνιερ»

Η ΑΕΚ φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Τζέιμς Τάβερνιερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Transferfeed».

Ο έμπειρος Άγγλος δεξιός μπακ, το όνομα του οποίου είχε συνδεθεί στο παρελθόν και με τον Παναθηναϊκό, αναμένεται να μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι από τη Ρέιντζερς.

Όπως αναφέρεται, η «Ένωση» θα μπορούσε να αποτελέσει ελκυστικό προορισμό για τον παίκτη σε περίπτωση που κατακτήσει το πρωτάθλημα και εξασφαλίσει συμμετοχή στη League Phase του Champions League.

Παράλληλα, σημειώνεται πως ενδιαφέρον για τον Τάβερνιερ ενδέχεται να προκύψει και από συλλόγους της Premier League, του MLS, της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας.

Ωστόσο, το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει ότι ενδεχόμενη κίνηση της ΑΕΚ για τον ποδοσφαιριστή θα προκαλούσε έκπληξη, καθώς τον Οκτώβριο συμπληρώνει τα 35 χρόνια ζωής και δεν φαίνεται να ταιριάζει στο ηλικιακό προφίλ που φέρεται να προτιμά ο Χαβιέ Ριμπάλτα.