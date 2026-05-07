· ΑΕΚ · Ρέιντζερς

ΑΕΚ: «Ενδιαφέρεται για Τάβερνιερ»

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της ΑΕΚ βρίσκεται ο Άγγλος μπακ της Ρέιντζερς, Τζέιμς Τάβερνιερ, σύμφωνα με το «Transferfeed».

ΑΕΚ: «Ενδιαφέρεται για Τάβερνιερ»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Τζέιμς Τάβερνιερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Transferfeed».

Ο έμπειρος Άγγλος δεξιός μπακ, το όνομα του οποίου είχε συνδεθεί στο παρελθόν και με τον Παναθηναϊκό, αναμένεται να μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι από τη Ρέιντζερς.

Όπως αναφέρεται, η «Ένωση» θα μπορούσε να αποτελέσει ελκυστικό προορισμό για τον παίκτη σε περίπτωση που κατακτήσει το πρωτάθλημα και εξασφαλίσει συμμετοχή στη League Phase του Champions League.

Παράλληλα, σημειώνεται πως ενδιαφέρον για τον Τάβερνιερ ενδέχεται να προκύψει και από συλλόγους της Premier League, του MLS, της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας.

Ωστόσο, το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει ότι ενδεχόμενη κίνηση της ΑΕΚ για τον ποδοσφαιριστή θα προκαλούσε έκπληξη, καθώς τον Οκτώβριο συμπληρώνει τα 35 χρόνια ζωής και δεν φαίνεται να ταιριάζει στο ηλικιακό προφίλ που φέρεται να προτιμά ο Χαβιέ Ριμπάλτα.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:20 ONSPORTS

ΑΕΚ: «Ενδιαφέρεται για Τάβερνιερ»

13:59 EUROLEAGUE

Μαρτίνεθ: «Αυτό που δεν ήθελα ήταν να επηρεάσει ξανά ο Αταμάν το παιχνίδι»

13:41 EUROLEAGUE

Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Τζίμι Κλαρκ»

13:39 EUROLEAGUE

EUROLEAGUE Bring it ON με τη Χριστίνα Βραχάλη

13:21 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Καλύτερη Ελληνίδα της σεζόν στην Α1 η Χριστινάκη

12:59 SUPER LEAGUE

ΑΕΛ Novibet: Νέα «επίθεση» με... Φωτιά μετά το Μπάγερν - Παρί Σεν Ζερμέν

12:37 OPINION

Ένα μαξιλαράκι έχασε, όχι την πρόκριση

12:26 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: Νέος team manager και επίσημα ο Μπατίστα

12:19 BET ON

Σούπερ προσφορά* για το Europa League και το Conference League από το Pamestoixima.gr

12:11 GREEK BASKET LEAGUE

Προμηθέας: Σε προχωρημένες επαφές με τον Γιώργο Βόβορα για τον πάγκο

11:58 BET ON

Ετοιμαστείτε για το 4ο σερί ταμείο με τη BETMAT και τον Ανδρέα Ματθαιακάκη

11:49 STORIES

Το Onsports γιορτάζει 10 χρόνια Release Athens Festival και σου χαρίζει ένα μοναδικό promo pack!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας