Τι ποντάρουμε στον τελικό του FIBA Europe Cup, Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» διεκδικεί το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, μετά από εκείνα του 1991 και του 1994.

Η ελληνική ομάδα δείχνει ικανή να υπερασπιστεί τη διαφορά του πρώτου αγώνα και να πετύχει αυτό που δεν μπόρεσε την περασμένη σεζόν: Να σηκώσει την κούπα!

Ταϊρί και Μέλβιν αναμένεται να είναι από τους πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ κι αναμένεται αμφότεροι να σημειώσουν από 2 τρίποντα στο παιχνίδι.

Οι προτάσεις για το Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ