Ταμείο μέσω… Μαδρίτης

Ο Γιάννης Κουβόπουλος δίνει τις δικές του στοιχηματικές προβλέψεις από το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας με δύο αγώνες από Champions League και Euroleague. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Ταμείο μέσω… Μαδρίτης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπορεί το σημερινό πρόγραμμα του κουπονιού να μην είναι το πλέον… θελκτικό, αλλά μπορούμε να βρούμε «διαμαντάκια» που αν όλα πάνε καλά θα μας πάνε.. ταμείο με καλές αποδόσεις.

Δε γίνεται να μην ασχοληθούμε με τη μεγάλη ματσάρα του Champiosn League μεταξύ Ατλέτικο και Άρσεναλ στη Μαδρίτη. Παιχνίδι με μπόλικη τακτική και σκοπιμότητα μεν, αλλά θεωρώ δεδομένο πως οι γηπεδούχοι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους, να ψάξουν τις ευκαιρίες τους για γκολ. Το ίδιο θα πράξουν και οι Λονδρέζοι, οπότε με ένα μικρό ρίσκο θα πάω στο G/G και Over 2,5 που… καλοπληρώνει.

Την ίδια στιγμή μπορούμε να ασχοληθούμε και με τον τελευταίο αγώνα του προγράμματος για τα Game 1 των playoffs της EuroLeague μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Χάποελ. Εκεί θα πάμε με το συνδυαστικό, νίκη Ρεάλ και ο Μάριο Χεζόνια να τελειώσει τον αγώνα με Over 2,5 ασιστ.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας