Ισπανία: Πρωταθλήτρια η Βαλένθια, με MVP τον Μοντέρο - Τα συγχαρητήρια του Παναθηναϊκού

Η Βαλένθια έκανε δεύτερο σερί break στην Μπαρτσελόνα και κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας.

Ισπανία: Πρωταθλήτρια η Βαλένθια, με MVP τον Μοντέρο - Τα συγχαρητήρια του Παναθηναϊκού
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Η Βαλένθια επέστρεψε στην κορυφή του ισπανικού μπάσκετ μετά το 2017, κατακτώντας το πρωτάθλημα της Liga Endesa.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ πέτυχε δεύτερο διαδοχικό break στους τελικούς απέναντι στην Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 108-84, έχοντας πρωταγωνιστή τον Γιαν Μοντέρο.

Ο Δομινικανός γκαρντ ήταν ξανά πρωταγωνιστής με 23 πόντους, 4/8 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, οδηγώντας τη Βαλένθια στον τίτλο. Καθοριστική και η συμβολή του Τέιλορ με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Μουρ πρόσθεσε ακόμη 19 πόντους. Για την Μπαρτσελόνα, ο Πάντερ είχε 23 πόντους, ενώ ο Σενγκέλια σημείωσε 15.

Τα δεκάλεπτα: 23-26, 35-47, 64-82, 84-108

Λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα με ανάρτηση στα social media ο Παναθηναϊκός έδωσε συγχαρητήρια στην πρωταθλήτρια Βαλένθια.

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