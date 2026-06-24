Ισπανία: Πρωταθλήτρια η Βαλένθια, με MVP τον Μοντέρο - Τα συγχαρητήρια του Παναθηναϊκού
Η Βαλένθια έκανε δεύτερο σερί break στην Μπαρτσελόνα και κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας.
Η Βαλένθια επέστρεψε στην κορυφή του ισπανικού μπάσκετ μετά το 2017, κατακτώντας το πρωτάθλημα της Liga Endesa.
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ πέτυχε δεύτερο διαδοχικό break στους τελικούς απέναντι στην Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 108-84, έχοντας πρωταγωνιστή τον Γιαν Μοντέρο.
Ο Δομινικανός γκαρντ ήταν ξανά πρωταγωνιστής με 23 πόντους, 4/8 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, οδηγώντας τη Βαλένθια στον τίτλο. Καθοριστική και η συμβολή του Τέιλορ με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Μουρ πρόσθεσε ακόμη 19 πόντους. Για την Μπαρτσελόνα, ο Πάντερ είχε 23 πόντους, ενώ ο Σενγκέλια σημείωσε 15.
Τα δεκάλεπτα: 23-26, 35-47, 64-82, 84-108
Λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα με ανάρτηση στα social media ο Παναθηναϊκός έδωσε συγχαρητήρια στην πρωταθλήτρια Βαλένθια.