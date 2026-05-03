Τέλος από το Γκόλντεν Στέιτ η Φασούλα, στη γωνία ο Αθηναϊκός

Η Ελληνίδα παίκτρια δε θα συνεχίσει την καριέρα της στο Γκόλντεν Στέιτ με την ομάδα του Βύρωνα να την έχει βάλει στο στόχαστρο της. 

Παρελθόν από τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις αποτελεί η Μαριέλλα Φασούλα, με την ομάδα του WNBA να ανακοινώνει την αποδέσμευσή της μαζί με πέντε ακόμη αθλήτριες.

Η Ελληνίδα σέντερ είχε ως στόχο να παραμείνει στην ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ, αλλά πλέον ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας της έχοντας ξεκαθαρίσει πως πρώτη της επιθυμία είναι να παραμείνει στην Αμερική.

Δεν αποκλείεται όμως να τη δούμε να επιστρέφει σε ελληνικά... εδάφη, μιας και ο Αθηναϊκός την έχει βάλει σε πρώτο πλάνο στο μεταγραφικό του σχεδιασμό .

