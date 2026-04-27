Μούρινεν: Συνεχίζει στο NCAA ο Φινλανδός

Την απόφαση να συνεχίσει στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ πήρε ο Φινλανδός Μίικα Μούρινεν, με το Άρκανσας του Τζον Καλιπάρι να είναι η επιλογή του.

Στο κολλέγιο του Άρκανσας και στο NCAA θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μίικα Μούρινεν, έναν μόλις χρόνο μετά την άφιξη του 19χρονου στην Παρτιζάν.

Εκεί, ο Φινλανδός δεν βρήκε τον απαραίτητο χρόνο που θα ήθελε για να αναδείξει το ταλέντο του, μετρώντας μόλις έξι συμμετοχές στη φετινή Ευρωλίγκα με σύνολο έναν πόντο.

Η προοπτική του κολλεγίου και δε στο φημισμένο πρόγραμμα του Άρκανσας με προπονητή τον θρύλο Τζον Καλιπάρι, φαντάζει πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Μούρινεν να εξελιχθεί σε περιβάλλον Αμερικής.

«Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι ανάμεσα σε καλούς ανθρώπους, επαγγελματίες που μπορούν να μου δείξουν τον δρόμο για να γίνω παίκτης που θα διακριθεί από την πρώτη κιόλας σεζόν» ανέφερε ενδεικτικά για την απόφασή του.