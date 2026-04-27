ΑΕΚ: Συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης ο Νάναλι

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ξεκίνησε την προετοιμασία της για το F-4 του BCL με τον Τζέιμς Νάναλι να ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης.

Η ΑΕΚ μετρά αντίστροφα το Final Four του Basketball Champions League στην Μπανταλόνα, με την Ένωση να ξεκινά σήμερα την προετοιμασία της.

Ο Τζέιμς Νάναλι ακολούθησε πρόγραμμα αποκατάστασης και εν συνεχεία τέθηκε στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα, με τον έμπειρο τεχνικός να μην αντιμετωπίζει άλλα αγωνιστικά προβλήματα.

Θυμίζουμε ότι ο Νάναλι είχε υποστεί διάστρεμμα στο αριστερό πόδι και δεν συμπεριλήφθηκε στην εξάδα ξένων της ΑΕΚ για το ντέρμπι του Σαββάτου (25/4) με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.