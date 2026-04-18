Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Το «αντίο» του Νίκου Γκάλη στον Οσκάρ Σμιντ
Onsports Team 18 Απριλίου 2026, 20:17
ΜΠΑΣΚΕΤ

Το «αντίο» του Νίκου Γκάλη στον Οσκάρ Σμιντ

Ο «γκάγκστερ» του ελληνικού μπάσκετ αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον Βραζιλιάνο μύθο του παγκόσμιου μπάσκετ.

Ο Οσκάρ Σμιντ δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Ο Βραζιλιάνος μύθος του μπάσκετ άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή (17/4). Τα κατορθώματά του τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 συνοδεύουν πλέον τις μνήμες κάθε φίλου του αθλήματος.

Ο Νίκος Γκάλης συνυπήρξε με τον Βραζιλιάνο σε μια λαμπρή εποχή, με τους δύο να είναι τεράστιοι σκόρερ. Είχαν σεβασμό ο ένας για τον άλλο και έτσι ο «γκάγκστερ» είπε το δικό του «αντίο» στο «Άγιο χέρι» του παγκόσμιου μπάσκετ.

«Αναπαύσου εν ειρήνη. Μοναδικός στο είδος σου», έγραψε ο Γκάλης σε ανάρτηση που τη συνόδευσε με τη φωτογραφία του σπουδαίου Βραζιλιάνου.

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League: ΟΦΗ και Άρης έβαλαν… φωτιά στα play offs της Ευρώπης - Τα highlights και η βαθμολογία
13 λεπτά πριν Super League: ΟΦΗ και Άρης έβαλαν… φωτιά στα play offs της Ευρώπης - Τα highlights και η βαθμολογία
SUPER LEAGUE
Άρης - Βόλος 3-2: Έμεινε «ζωντανός» για Ευρώπη
30 λεπτά πριν Άρης - Βόλος 3-2: Έμεινε «ζωντανός» για Ευρώπη
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: «Διπλό» ο ΠΑΟΚ στο «Ιβανώφειο», άνετα η Καρδίτσα τον Προμηθέα
33 λεπτά πριν Greek Basketball League: «Διπλό» ο ΠΑΟΚ στο «Ιβανώφειο», άνετα η Καρδίτσα τον Προμηθέα
SUPER LEAGUE
Νίκολιτς: «Δεν είναι τελικός - Να είμαστε ενωμένοι»
40 λεπτά πριν Νίκολιτς: «Δεν είναι τελικός - Να είμαστε ενωμένοι»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved