Το «αντίο» του Νίκου Γκάλη στον Οσκάρ Σμιντ

Ο «γκάγκστερ» του ελληνικού μπάσκετ αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον Βραζιλιάνο μύθο του παγκόσμιου μπάσκετ.

Ο Οσκάρ Σμιντ δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Ο Βραζιλιάνος μύθος του μπάσκετ άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή (17/4). Τα κατορθώματά του τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 συνοδεύουν πλέον τις μνήμες κάθε φίλου του αθλήματος.

Ο Νίκος Γκάλης συνυπήρξε με τον Βραζιλιάνο σε μια λαμπρή εποχή, με τους δύο να είναι τεράστιοι σκόρερ. Είχαν σεβασμό ο ένας για τον άλλο και έτσι ο «γκάγκστερ» είπε το δικό του «αντίο» στο «Άγιο χέρι» του παγκόσμιου μπάσκετ.

«Αναπαύσου εν ειρήνη. Μοναδικός στο είδος σου», έγραψε ο Γκάλης σε ανάρτηση που τη συνόδευσε με τη φωτογραφία του σπουδαίου Βραζιλιάνου.