«Στο απευκταίο σενάριο ο DPG θα κρατήσει και πάλι τον λόγο του»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι άνθρωποι της ΚΑΕ Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαροι αναφορικά με τη δέσμευση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για έκπτωση στους κατόχους διαρκείας που θα ανανεώσουν και την νέα σεζόν, αν η ομάδα δεν προκριθεί στο Final-4 του T-Center.

Ημέρα… διαρκείας η σημερινή για τον Παναθηναϊκό με την ΚΑΕ να βγάζει στη διάθεση των φίλων της ομάδας τα εισιτήρια για τη σεζόν 2026-2027.

Μάλιστα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με «διαρροή» της θύμισε σε όλους την προ ημερών δέσμευση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου περί έκπτωσης σε όσους ανανεώσουν και την νέα σεζόν, αν ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να προκριθεί στο Final-4, τονίζοντας ότι η δέσμευση του ιδιοκτήτη της ομάδας θα ισχύσει στο ακέραιο.

Οι άνθρωποι της ομάδας έλεγαν ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι στο Final-4 δείχνοντας την ξεκάθαρη πίστη τους στον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του, αλλά παράλληλα τόνιζαν πως «στο απευκταίο σενάριο που δεν συμβεί αυτό, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα φροντίσει η υπόσχεση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να αποδοθεί στους υφιστάμενους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας που θα ανανεώσουν τη θέση τους για τη νέα σεζόν, με τον ακριβή τρόπο να γνωστοποιείται σε περίπτωση που χρειαστεί».