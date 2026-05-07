NBA playoffs: Ισχυρή… αντίδραση Σπερς - Ισοπέδωσαν και ισοφάρισαν τους «Λύκους»

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς κυριάρχησαν απέναντι στους Τίμπεργουλβς 133-95 στο Game 2 και έφεραν τη σειρά στα ίσα (1-1).

Γιώργος Κυριακόπουλος

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς πραγματοποίησαν εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, επικρατώντας με το εμφατικό 133-95 στο Game 2 και ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1.

Η ομάδα του Σαν Αντόνιο επέβαλε τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους «λύκους», φτάνοντας με άνεση στη νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Καστλ με 21 πόντους, ενώ ο Ουεμπανιάμα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Για τους Τίμπεργουλβς, οι ΜακΝτάνιελς και Ραντλ κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, σημειώνοντας από 12 πόντους ο καθένας.

