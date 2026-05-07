NBA playoffs: Κράτησαν το πλεονέκτημα οι Νικς - 2-0 κόντρα στους Σίξερς

Οι Νικς συνάντησαν μεγάλη αντίσταση από τους Φιλαδέλφεια 76ερς στο Game 2 των ημιτελικών της Ανατολής, όμως κατάφεραν να επικρατήσουν 108-102 και να κάνουν το 2-0 στη σειρά.

Οι Νεοϋορκέζοι μπήκαν χωρίς ρυθμό στο παιχνίδι, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλοξενούμενους να κλείσουν την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 31-33. Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, με το επιμέρους 30-29 να διαμορφώνει το 61-62 του ημιχρόνου.

Η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε ιδιαίτερα στην τρίτη περίοδο, με τους Σίξερς να διατηρούν σταθερά ένα μικρό προβάδισμα. Ωστόσο, στην τελευταία περίοδο οι Νικς ανέβασαν την απόδοσή τους, έτρεξαν επιμέρους σκορ 19-12 και ανέτρεψαν την κατάσταση, φτάνοντας στη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Νεοϋορκέζοι διατήρησαν το πλεονέκτημα έδρας, απέκτησαν προβάδισμα 2-0 στη σειρά και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στα δύο παιχνίδια που ακολουθούν στη Φιλαδέλφεια.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Καρλ-Άντονι Τάουνς με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ για τους Σίξερς ξεχώρισε ο Ταϊρίς Μάξι με 26 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.