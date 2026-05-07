· Νιου Γιορκ Νικς · Φιλαδέλφεια 76ερς

NBA playoffs: Κράτησαν το πλεονέκτημα οι Νικς - 2-0 κόντρα στους Σίξερς

Οι Νικς λύγισαν 108-102 τους Σίξερς στο Game 2 των ημιτελικών της Ανατολής και ταξιδεύουν στη Φιλαδέλφεια με προβάδισμα 2-0 στη σειρά.

NBA playoffs: Κράτησαν το πλεονέκτημα οι Νικς - 2-0 κόντρα στους Σίξερς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Νικς συνάντησαν μεγάλη αντίσταση από τους Φιλαδέλφεια 76ερς στο Game 2 των ημιτελικών της Ανατολής, όμως κατάφεραν να επικρατήσουν 108-102 και να κάνουν το 2-0 στη σειρά.

Οι Νεοϋορκέζοι μπήκαν χωρίς ρυθμό στο παιχνίδι, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλοξενούμενους να κλείσουν την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 31-33. Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, με το επιμέρους 30-29 να διαμορφώνει το 61-62 του ημιχρόνου.

Η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε ιδιαίτερα στην τρίτη περίοδο, με τους Σίξερς να διατηρούν σταθερά ένα μικρό προβάδισμα. Ωστόσο, στην τελευταία περίοδο οι Νικς ανέβασαν την απόδοσή τους, έτρεξαν επιμέρους σκορ 19-12 και ανέτρεψαν την κατάσταση, φτάνοντας στη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Νεοϋορκέζοι διατήρησαν το πλεονέκτημα έδρας, απέκτησαν προβάδισμα 2-0 στη σειρά και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στα δύο παιχνίδια που ακολουθούν στη Φιλαδέλφεια.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Καρλ-Άντονι Τάουνς με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ για τους Σίξερς ξεχώρισε ο Ταϊρίς Μάξι με 26 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
08:33 NBA

NBA playoffs: Κράτησαν το πλεονέκτημα οι Νικς - 2-0 κόντρα στους Σίξερς

08:15 ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL Final Four: Θέλει… ρεβάνς από Μάλαγα για το 4ο ευρωπαϊκό η ΑΕΚ - Το πρόγραμμα

07:40 ΜΠΑΣΚΕΤ

Σταματά το μπάσκετ ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς

05:05 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι κερδίζουν έκπτωση έως 4% στον φόρο

02:20 CHAMPIONS LEAGUE

Αντιδράσεις στη Μαδρίτη: «H UEFA δεν ήθελε την Ατλέτικο στον τελικό»

00:43 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του Game 4 και… όποιος προλάβει

00:35 CHAMPIONS LEAGUE

Μαρκίνιος: «Σήμερα αποδείξαμε ότι ξέρουμε να αμυνόμαστε, πως να παλεύουμε σαν τρελοί»

00:28 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια 87-91: Τα highlights του αγώνα

00:23 CHAMPIONS LEAGUE

Μπάγερν Μονάχου - Παρί Σεν Ζερμέν 1-1: Τα highlights του αγώνα

00:17 CHAMPIONS LEAGUE

Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν 1-1: Έμεινε όρθια στο Μόναχο και πάει να το σηκώσει στη Βουδαπέστη

23:56 EUROLEAGUE

Σορτς: «Δεν είναι αυτή η… συνταγή για τα playoffs»

23:39 EUROLEAGUE

Σερέλης: «Δεν παίξαμε καλή άμυνα, δεχτήκαμε πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας