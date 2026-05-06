ΝΒΑ: Θάντερ και Πίστονς έκαναν το πρώτο βήμα στα ημιτελικά των playoffs

Στην Οκλαχόμα, οι Θάντερ επικράτησαν άνετα με 108-90 των Λέικερς, παραμένοντας αήττητοι στα φετινά playoffs μετά και τη «σκούπα» επί των Σανς στον πρώτο γύρο.

Ο Τσετ Χόλμγκρεν έκανε σπουδαία εμφάνιση με 24 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και ο Έϊτζεϊ Μίτσελ πρόσθεσαν από 18 πόντους.

Η ομάδα του Μαρκ Ντάγκνολτ σούταρε με 49,4% εντός πεδιάς και 43,3% από τα 7,25 μ., «χτίζοντας» σταδιακά διαφορά ασφαλείας.

Οι Λέικερς έμειναν κοντά στο σκορ μέχρι τα μέσα της τρίτης περιόδου, όταν και μείωσαν στους 4 πόντους, αλλά στη συνέχεια η Οκλαχόμα ανέβασε την απόδοσή της και στις δύο πλευρές του παρκέ. Δύο διαδοχικά τρίποντα του Τζάρεντ ΜακΚέιν στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου εκτόξευσαν τη διαφορά στους 19 πόντους και ουσιαστικά «καθάρισαν» το παιχνίδι.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε 27 πόντους για το Λος Άντζελες, με τον Ρούι Χατσιμούρα να προσθέτει 18 και τον ΝτιΆντρε Έιτον 10 πόντους με 11 ριμπάουντ. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι περιορίστηκαν στους 90 πόντους, τη χαμηλότερη επιθετική τους συγκομιδή σε αγώνα playoffs από το 2021, ενώ ο Όστιν Ριβς έμεινε μόλις στους οκτώ πόντους με 3/16 σουτ.

Ντέρμπι στο Ντιτρόιτ

Από την πλευρά τους, οι Πίστονς υπερασπίστηκαν την έδρα τους απέναντι στους Καβαλίερς, επικρατώντας 111-101 στο Game 1 της σειράς στην Ανατολή. Ο Κέιντ Κάνινγχαμ σημείωσε 23 πόντους και μοίρασε επτά ασίστ, με τον Τομπάιας Χάρις να ακολουθεί με 20 πόντους και οκτώ ριμπάουντ.

Το Ντιτρόιτ έβαλε τέλος σε σερί 12 ηττών στα playoffs απέναντι στο Κλίβελαντ και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη σε Game 1 postseason σειράς από το 2008. Πολύτιμες βοήθειες έδωσαν επίσης ο Ντάνκαν Ρόμπινσον με 19 πόντους και ο Τζέιλεν Ντούρεν με 11 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Οι Καβαλίερς προσπάθησαν να επιστρέψουν στο ματς στην τέταρτη περίοδο, πραγματοποιώντας σερί 11-0 για το 93-93, με τον Τζέιμς Χάρντεν να πετυχαίνει εννέα συνεχόμενους πόντους στο διάστημα αυτό. Ωστόσο, οι Πίστονς απάντησαν με επιμέρους σκορ 18-8 μέχρι το τέλος.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ είχε 23 πόντους για το Κλίβελαντ, ενώ ο Χάρντεν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22. Καθοριστικό στοιχείο της αναμέτρησης αποτέλεσαν τα 19 λάθη των Καβαλίερς, τα οποία οι Πίστονς μετέτρεψαν σε 31 πόντους.