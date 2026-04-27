NBA: Χάνουν τουλάχιστον για δύο εβδομάδες τον Έντουαρντς οι Τίμπεργουλβς

Πονοκέφαλος στο στρατόπεδο των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, με το αστέρι της ομάδας Άντονι Έντουαρντς να τραυματίζει το γόνατό του στο τέταρτο παιχνίδι του πρώτου γύρου των play-offs κόντρα στους Νάγκετς και να χάνει τουλάχιστον τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Συγκεκριμένα ο Ant-Man, υπέστη οστικό οίδημα και υπερέκταση στο αριστερό του γόνατο και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες, σύμφωνα με πηγές του ESPN. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν πως ο παίκτης απέφυγε τη ζημιά στους συνδέσμους, αλλά πλέον θα αναγκαστεί να απουσιάσει από τους αγώνες.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς προηγούνται με 3-1 στη σειρά κόντρα στους Ντένβερ Νάγκετς και ετοιμάζουν βαλίτσες από τώρα για τον δεύτερο γύρο.