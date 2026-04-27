NBA: Χάνουν τουλάχιστον για δύο εβδομάδες τον Έντουαρντς οι Τίμπεργουλβς
Μεγάλη ατυχία για τον Άντονι Έντουαρντς, με τον σούπερ-σταρ της Μινεσότα να μένει εκτός παρκέ για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο Game 4 απέναντι στους Νάγκετς.
Πονοκέφαλος στο στρατόπεδο των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, με το αστέρι της ομάδας Άντονι Έντουαρντς να τραυματίζει το γόνατό του στο τέταρτο παιχνίδι του πρώτου γύρου των play-offs κόντρα στους Νάγκετς και να χάνει τουλάχιστον τις επόμενες δύο εβδομάδες.
Συγκεκριμένα ο Ant-Man, υπέστη οστικό οίδημα και υπερέκταση στο αριστερό του γόνατο και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες, σύμφωνα με πηγές του ESPN. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν πως ο παίκτης απέφυγε τη ζημιά στους συνδέσμους, αλλά πλέον θα αναγκαστεί να απουσιάσει από τους αγώνες.
Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς προηγούνται με 3-1 στη σειρά κόντρα στους Ντένβερ Νάγκετς και ετοιμάζουν βαλίτσες από τώρα για τον δεύτερο γύρο.
Just in: Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards has sustained a bone bruise and hyperextension in his left knee and is expected to miss multiple weeks, sources tell ESPN. Results showed Edwards avoided any ligament damage, but he will now miss time. pic.twitter.com/zVgDQtxXRd— Shams Charania (@ShamsCharania) April 26, 2026