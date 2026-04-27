NBA: Χάνουν τουλάχιστον για δύο εβδομάδες τον Έντουαρντς οι Τίμπεργουλβς
EPA/CHRIS TORRES
Ιωάννης Χονδρός Ιωάννης Χονδρός 27 Απριλίου 2026, 02:21
NBA / Μινεσότα Τίμπεργουλφς / Ντένβερ Νάγκετς

Μεγάλη ατυχία για τον Άντονι Έντουαρντς, με τον σούπερ-σταρ της Μινεσότα να μένει εκτός παρκέ για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο Game 4 απέναντι στους Νάγκετς.

Πονοκέφαλος στο στρατόπεδο των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, με το αστέρι της ομάδας Άντονι Έντουαρντς να τραυματίζει το γόνατό του στο τέταρτο παιχνίδι του πρώτου γύρου των play-offs κόντρα στους Νάγκετς και να χάνει τουλάχιστον τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Συγκεκριμένα ο Ant-Man, υπέστη οστικό οίδημα και υπερέκταση στο αριστερό του γόνατο και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες, σύμφωνα με πηγές του ESPN. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν πως ο παίκτης απέφυγε τη ζημιά στους συνδέσμους, αλλά πλέον θα αναγκαστεί να απουσιάσει από τους αγώνες.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς προηγούνται με 3-1 στη σειρά κόντρα στους Ντένβερ Νάγκετς και ετοιμάζουν βαλίτσες από τώρα για τον δεύτερο γύρο.

 



